Pós-Graduação em Gestão em Saúde na Santa Casa de São Carlos (SCMSC)

Crédito: Divulgação

Como parte do Curso de Pós-Graduação em Gestão em Saúde, promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC), os alunos participaram nos dias 28 e 29 de junho de um módulo especialmente dedicado ao tema "Comunicação e Marketing em Saúde", do qual fui o responsável, tendo me baseado em minha experiência internacional na área da comunicação institucional e especialização em estratégias de divulgação científica. O que tentei levar a todos foi uma abordagem inovadora que unisse teoria, prática e sensibilidade social. Em um setor tão delicado e vital como o da saúde, saber comunicar é muito mais do que um diferencial — é uma responsabilidade ética e uma ferramenta de cuidado. Este módulo destacou que uma comunicação bem estruturada e humanizada impacta diretamente na qualidade do atendimento prestado, na confiança entre profissionais e pacientes, na adesão a tratamentos e até mesmo nos desfechos clínicos. Em um cenário onde o acesso à informação é constante e a credibilidade das fontes é cada vez mais questionada, saber comunicar com clareza, empatia e responsabilidade tornou-se um diferencial estratégico. Durante este módulo, os pós-graduandos foram convidados a refletir sobre os desafios contemporâneos da comunicação na saúde, como o combate à desinformação, o uso ético das redes sociais, a importância da escuta ativa no atendimento ao paciente e a construção de marcas institucionais sólidas e confiáveis. Também foram abordados aspectos práticos de planejamento de campanhas educativas, relacionamento com a imprensa, gestão de crises de imagem e fidelização de públicos em ambientes hospitalares. Para os alunos do curso — em sua maioria gestores, profissionais de enfermagem, médicos e administradores da área da saúde —, creio que o conteúdo oferecido foi uma oportunidade valiosa de se poder refletir sobre práticas que, muitas vezes, são negligenciadas no dia a dia institucional. Neste módulo tive a oportunidade de enfatizar que a comunicação não é apenas uma função da assessoria de imprensa, mas um processo transversal que deve envolver toda a equipe de saúde, desde o acolhimento na recepção até às interações com os familiares do paciente. Foi dado destaque especial à necessidade de empatia, escuta ativa e linguagem acessível, sobretudo em momentos de vulnerabilidade emocional. Quando o paciente compreende o que está acontecendo, sente-se ouvido, respeitado e bem informado, promovendo um ambiente de cuidado mais seguro, colaborativo e eficiente. Além disso, a comunicação eficiente também se mostra fundamental em situações críticas, como a gestão de crises sanitárias, a contenção de “fake-news” e a transmissão de informações sobre protocolos e campanhas de saúde pública — áreas em que os profissionais de saúde, bem preparados, podem desempenhar um papel fundamental na orientação da sociedade. Outro ponto central do módulo foi a compreensão do marketing em saúde, não como mera ferramenta comercial, mas como estratégia de posicionamento, credibilidade e valorização da missão institucional. Nesse contexto, tive a oportunidade de apresentar estudos de caso e exemplos práticos que mostraram como a gestão da imagem das instituições de saúde deve estar alinhada à transparência, à responsabilidade social e à promoção do bem-estar coletivo. Campanhas educativas, relacionamento com a comunidade, identidade visual e comunicação digital foram temas explorados com profundidade, sempre com foco na construção de vínculos sólidos e no fortalecimento da relação de confiança entre instituições de saúde e pacientes. Esta iniciativa do Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos em incluir a temática de “Comunicação e Marketing em Saúde” em sua grade curricular demonstra uma visão contemporânea e alinhada com as demandas do setor. Mais do que formar gestores com domínio técnico-administrativo, a proposta é preparar líderes capazes de dialogar com a sociedade, construir confiança, promover o cuidado centrado no paciente e fortalecer a imagem institucional das organizações de saúde. Para os alunos, o módulo foi mais do que uma aula. Acho que foi uma provocação positiva para repensar o papel da comunicação como ferramenta de gestão, ética, acolhimento e inovação. Em tempos de transformações aceleradas na área da saúde, investir em formação humana, crítica e estratégica é fundamental — e a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos reafirma, com esse curso, seu compromisso com a excelência no ensino, na assistência e na promoção da saúde com qualidade e empatia. A inclusão desse módulo no curso de pós-graduação da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos demonstra uma compreensão moderna e sensível da gestão em saúde, em que a excelência técnica deve caminhar lado a lado com a capacidade de comunicar, inspirar e acolher. A formação de profissionais com essa visão integrada é um dos grandes diferenciais da instituição, que reafirma assim seu compromisso com a humanização do cuidado, a inovação na gestão e o protagonismo na formação de lideranças do setor. Para os pacientes, os frutos desse aprendizado são evidentes, podendo atingir mais e melhor acolhimento, mais clareza nas informações, mais segurança nos processos e, sobretudo, mais respeito à sua dignidade em todos os momentos do atendimento. Em tempos em que a saúde passa por rápidas transformações e exige respostas cada vez mais articuladas entre ciência, ética e sensibilidade, o investimento na formação comunicacional dos profissionais de saúde torna-se um dos caminhos mais promissores para fortalecer o sistema como um todo — beneficiando não apenas os gestores, mas toda a sociedade. Foi uma honra ter podido compartilhar meus conhecimentos com todos os alunos e igualmente uma honra ter servido aos propósitos da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Agradeço a confiança que depositaram no meu trabalho ao Provedor, Dr. Antônio Valério Morillas Júnior, ao Diretor do IEP, Dr. André Mascaro, e ao Coordenador do Curso, Dr. Antonio Aquino.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

