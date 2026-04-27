Pensão por morte para filho inválido: quem tem direito e como solicitar

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A pensão por morte é um dos benefícios mais importantes da Previdência Social, garantindo proteção financeira aos dependentes do segurado falecido. Entre esses dependentes, está o filho inválido, que possui regras específicas para ter acesso ao benefício.

Quem é considerado filho inválido?

Para fins previdenciários, é considerado filho inválido aquele que possui incapacidade permanente para o trabalho, comprovada por meio de documentação médica.

Um ponto essencial é que essa invalidez precisa ter início antes do falecimento do segurado. Ou seja, não basta a condição surgir depois.

É necessário comprovar dependência econômica?

No caso do filho inválido, a dependência econômica é presumida. Isso significa que, em regra, não é necessário comprovar que dependia financeiramente do falecido — diferente de outros casos no INSS.

Quais são os requisitos para ter direito?

Para a concessão da pensão por morte ao filho inválido, é necessário cumprir três requisitos principais:

O falecido precisa ter qualidade de segurado no momento do óbito

Deve existir vínculo familiar (filho ou equiparado)

A invalidez deve ser anterior ao falecimento

Além disso, o INSS pode exigir perícia médica para confirmar a condição de invalidez.

Quais documentos são necessários?

Os documentos mais comuns para esse tipo de pedido incluem:

Certidão de óbito do segurado

Documentos pessoais do falecido e do dependente

Certidão de nascimento do filho

Laudos médicos, exames e relatórios que comprovem a invalidez

Documentos complementares, se houver representante legal

A organização correta desses documentos é fundamental para evitar atrasos ou até a negativa do benefício.

O benefício pode ser negado?

Sim. A negativa pode ocorrer principalmente quando:

Não há comprovação de que a invalidez existia antes do óbito

Faltam documentos médicos adequados

O segurado não possuía qualidade de segurado no momento da morte

Nesses casos, é possível revisar a decisão, inclusive pela via judicial.

Até quando o filho inválido recebe a pensão?

Diferente de outros dependentes, o filho inválido pode receber a pensão por morte por prazo indeterminado, desde que a condição de invalidez permaneça.

Caso haja recuperação da capacidade para o trabalho, o benefício pode ser cessado.

Atenção na hora de pedir

Embora pareça simples, o pedido de pensão por morte para filho inválido exige atenção técnica. Um erro comum é não apresentar provas médicas suficientes ou deixar de demonstrar corretamente o momento de início da incapacidade.

Por isso, buscar orientação especializada pode evitar indeferimentos e garantir mais segurança no processo.

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