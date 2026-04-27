Pensão por morte para filho inválido: quem tem direito e como solicitar

A pensão por morte é um dos benefícios mais importantes da Previdência Social, garantindo proteção financeira aos dependentes do segurado falecido. Entre esses dependentes, está o filho inválido, que possui regras específicas para ter acesso ao benefício.
Quem é considerado filho inválido?
Para fins previdenciários, é considerado filho inválido aquele que possui incapacidade permanente para o trabalho, comprovada por meio de documentação médica.
Um ponto essencial é que essa invalidez precisa ter início antes do falecimento do segurado. Ou seja, não basta a condição surgir depois.
É necessário comprovar dependência econômica?
No caso do filho inválido, a dependência econômica é presumida. Isso significa que, em regra, não é necessário comprovar que dependia financeiramente do falecido — diferente de outros casos no INSS.
Quais são os requisitos para ter direito?
Para a concessão da pensão por morte ao filho inválido, é necessário cumprir três requisitos principais:
- O falecido precisa ter qualidade de segurado no momento do óbito
- Deve existir vínculo familiar (filho ou equiparado)
- A invalidez deve ser anterior ao falecimento
Além disso, o INSS pode exigir perícia médica para confirmar a condição de invalidez.
Quais documentos são necessários?
Os documentos mais comuns para esse tipo de pedido incluem:
- Certidão de óbito do segurado
- Documentos pessoais do falecido e do dependente
- Certidão de nascimento do filho
- Laudos médicos, exames e relatórios que comprovem a invalidez
- Documentos complementares, se houver representante legal
A organização correta desses documentos é fundamental para evitar atrasos ou até a negativa do benefício.
O benefício pode ser negado?
Sim. A negativa pode ocorrer principalmente quando:
- Não há comprovação de que a invalidez existia antes do óbito
- Faltam documentos médicos adequados
- O segurado não possuía qualidade de segurado no momento da morte
Nesses casos, é possível revisar a decisão, inclusive pela via judicial.
Até quando o filho inválido recebe a pensão?
Diferente de outros dependentes, o filho inválido pode receber a pensão por morte por prazo indeterminado, desde que a condição de invalidez permaneça.
Caso haja recuperação da capacidade para o trabalho, o benefício pode ser cessado.
Atenção na hora de pedir
Embora pareça simples, o pedido de pensão por morte para filho inválido exige atenção técnica. Um erro comum é não apresentar provas médicas suficientes ou deixar de demonstrar corretamente o momento de início da incapacidade.
Por isso, buscar orientação especializada pode evitar indeferimentos e garantir mais segurança no processo.