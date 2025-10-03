(16) 99963-6036
PCD pode se aposentar mais cedo pelo INSS: entenda como funciona

03 Out 2025 - 08h45Por Patrícia Zani
Pessoas com deficiência (PcD) têm direito a se aposentar por tempo de contribuição com regras diferenciadas, em comparação às aposentadorias comuns. Esse benefício é chamado de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

Quem pode se aposentar?

O direito é garantido a quem comprovar:

  • Ser pessoa com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual ou psicossocial);
  • Ter realizado pelo menos 180 contribuições (equivalente a 15 anos);
  • Cumprir o tempo mínimo de contribuição exigido conforme o grau da deficiência:
  • Deficiência grave: 25 anos (homens) / 20 anos (mulheres)
  • Deficiência moderada: 29 anos (homens) / 24 anos (mulheres)
  • Deficiência leve: 33 anos (homens) / 28 anos (mulheres)
  • Não há idade mínima exigida.

Exemplos de deficiências que dão direito

  • Físicas: paralisia cerebral, amputações, hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, sequelas de poliomielite, nanismo, esclerose múltipla (dependendo do grau), mielomeningocele.
  • Auditivas: surdez total ou parcial acima de 41 decibéis.
  • Visuais: cegueira total ou baixa visão (mesmo corrigida, visão abaixo de 20/60).
  • Intelectuais: Síndrome de Down, transtornos de desenvolvimento com comprometimento intelectual permanente, atraso mental moderado a severo.
  • Psicossociais ou mentais: esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo (TEA) Doenças que podem ser reconhecidas como deficiência

Doenças que podem ser reconhecidas como deficiência

Algumas doenças só são consideradas deficiência se gerarem limitações permanentes. Exemplos: diabetes (quando causa amputação ou perda de visão), lúpus, epilepsia grave, câncer com sequelas, AVC com sequelas, HIV/AIDS com neuropatias ou cegueira.

Como solicitar

O pedido deve ser feito pelo Meu INSS (site ou aplicativo).
É necessário apresentar laudos médicos, exames e documentos que comprovem a deficiência. O INSS pode agendar uma avaliação biopsicossocial, realizada por equipe médica e social.

Atenção

Apesar de o pedido poder ser feito de forma online, a simulação disponível na plataforma Meu INSS não considera as regras específicas dessa modalidade, o que pode induzir ao erro e até à perda do direito.

Além disso, os laudos médicos precisam ser muito detalhados e consistentes, descrevendo claramente as limitações. Por esse motivo, muitos segurados buscam orientação de advogados especializados em Direito Previdenciário, que auxiliam na organização da documentação, evitam exigências desnecessárias do INSS e aumentam as chances de concessão do benefício da forma mais vantajosa.

