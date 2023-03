Oficina Mecânica do Instituto de Física de São Carlos – USP: Apoio à pesquisa, inovação e ao ensino de qualidade

A coordenação da oficina mecânica fica a cargo de Ademir Morais, que trabalha na oficina há bastante tempo, e destaca que ao longo dos anos foram desenvolvidos vários projetos. Quando um projeto chega à oficina, é feita uma requisição que é registrada eletronicamente, e o serviço técnico a ser realizado é analisado e distribuído aos técnicos de acordo com cada especialidade, utilizando ferramentas e equipamentos de alta precisão e específicos para a realização dos trabalhos.

Atualmente além de Morais, atuam na oficina, Araldo Luiz Isaias de Moraes, Carlos Alberto Arruda Camargo, Carlos Aparecido Pereira e Ricardo Henrique Rodrigues. A oficina é muito bem equipada, como descrito, e conta com inúmeros equipamentos que facilitam os trabalhos e os serviços prestados. O maquinário é diversificado, dando assim o apoio necessário ao desenvolvimento de diversos projetos de pesquisa e inovação, em diferentes áreas.

A oficina mecânica do IFSC é parceira de outros departamentos, como a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) e o Instituto de Química de São Carlos, por exemplo. Se não houver um equipamento específico necessário para um projeto, a oficina busca os parceiros em outros departamentos, e assim desenvolve os trabalhos técnicos-científicos e gerais necessários para a pesquisa, ensino e inovações.

A oficina mecânica é de extrema importância para o desenvolvimento de projetos, pois é capaz de produzir peças específicas, que serão usadas em diversos projetos, sendo essas difíceis de serem encontradas em outros lugares. As peças são feitas com precisão e excelência técnica pelos técnicos altamente especializados, e que compõem a equipe da oficina mecânica.

O quadro de funcionários da oficina mecânica é altamente especializado e experiente. Possuindo habilidades excepcionais para produzir peças precisas, e são capazes de concluir quase todos os projetos que chegam à oficina com excelência técnica. Destacando que diversos equipamentos e peças utilizadas em pesquisas e inovações técnico-científicas foram reproduzidas ou desenvolvidas pelos técnicos da Oficina Mecânica do IFSC – USP , em momentos da história científica do IFSC-USP que os pesquisadores precisavam reproduzir, criar ou adaptar equipamentos ou materiais em geral para as linhas de pesquisas ou trabalhos científicos que estavam desenvolvendo.

E assim entendendo que a oficina mecânica do IFSC-USP é uma oficina especializada e altamente diversificada. Ela desempenha um papel crucial no apoio à pesquisa, inovação e ensino dentro da Universidade. Reforçada em uma frase fundamental : “ A verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento “.

CONVITE: ASSISTAM A ENTREVISTA COM O JORNALISTA E ADV. KLEBER CHICRALA MOSTRANDO IMPORTÂNCIA DOS TÉCNICOS E DA OFICINA MECÂNICA DO IFSC – USP: YOUTUBE.COM/@CEPOF ( Ciência e Educação - Serviço de Oficina Mecânica do Instituto de Física de São Carlos)

Fontes: Prof. Dr. Sebastião Pratavieira – Pesquisador Docente do IFSC – USP e Membro do CEPOF – INCT – IFSC – USP , e Ms. Adv. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP