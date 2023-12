O Sucesso do Evento com Prêmios Nobel na USP de São Carlos superou as expectativas de público

Sendo que no dia 05 de dezembro, o Prof. Dr. William D. Phillips discorreu sobre o tema “Física quântica com átomos frios”, e no dia 06 foi a apresentação Prof. Dr. David Jeffrey Wineland , que destacou o tema “Ìons aprisionados: da metrologia à computação quântica”, sendo ambos Prêmios Nobel.

QUEM SÃO OS PRÊMIOS NOBEL EM FÍSICA E PALESTRANTES

David Jeffrey Wineland (24/02/1944) concluiu o seu bacharelado em física na Universidade da Califórnia Berkeley (1965) e o seu doutorado na Universidade de Harvard em 1970 e fez Pós-doutorado na Universidade de Whashington. Em 1975, juntou-se ao National Bureau of Standards (NIST) onde iniciou o grupo de armazenamento de íons. Atualmente, o cientista é docente na Universidade do Colorado (EUA), em Boulder. David Wineland compartilhou o Prêmio Nobel- 2012 de Física com o francês Serge Haroche.

William Daniel Phillips (05/11/1948) concluiu seu bacharelado em 1970, no Juniata College, tendo terminado seu doutorado no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e ingressado no National Institute of Standards and Technology (NIST) em 1978. Em 1993, Philipps ganhou o Prêmio Nobel de Física juntamente com o cientista francês Claude Cohen-Tannoudji e o seu compatriota Steven Chu. William Phillips leciona no Colégio de Computação, Matemática e Ciências Naturais da Universidade de Maryland (EUA).

O evento foi promovido pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC - USP, contando com o patrocínio da FAPESP e com os apoios da USP : IFSC-USP , e do INCT – Óptica Básica e Aplicada às Ciências da Vida.

Fontes: Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP; e equipe organizadora do Evento - CEPOF -INCT – IFSC – USP; Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC-USP

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC - USP) – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT - IFSC -USP, realizou nos dias 05 e 06 de dezembro passado, as palestras com dois Prêmios Nobel, onde o auditório “Sergio Mascarenhas” ficou “ super lotado” com estudantes, professores, pesquisadores, autoridades, e público geral de diversos segmentos. O considerado “fantástico evento acadêmico-científico” abordou a “Física Quântica com Átomos e Íons”, dando início as comemorações do centenário da “Mecânica Quântica”, cujo marco será o ano de 2025. Os dois palestrantes e Prêmios Nobel da Física, os cientistas norte-americanos David J. Wineland (Nobel – 2012) e William D. Phillips (Nobel -1997), vieram ao Brasil a convite do Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, a qual conduziu e fez as apresentações dos “palestrantes Nobel” ao enorme público presente nos dois dias de evento.