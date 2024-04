Bastidores da política - O furacão Djalma Nery

Djalma Nery - Crédito: redes sociais

O furacão Djalma Nery

O vereador Djalma Nery tem tirado o sono do Presidente da Câmara e de alguns vereadores. Todo dia Djalma aparece em algum lugar da cidade fiscalizando obras, serviços e atendimentos em repartições públicas e buscando informações sobre notas, contas e serviços pagos pela prefeitura. E tudo ao-vivo ou gravado no celular. A atuação do vereador do Psol provocou a ira de Marquinho Amaral, que foi a imprensa reclamar do colega de câmara e agora ameaça o nobre edil até com a cassação de seu mandato.

O furacão Djalma Nery – 2

O que Marquinho não entende é que Djalma não faz nada além de seu trabalho, que é fiscalizar o executivo. O fato é que quanto mais forem para cima de Djalma, mais ibope vão lhe dar. Desse jeito Djalma é forte candidato a ser o vereador mais votado das eleições (de novo).

O furacão Djalma Nery – 3

Juridicamente falando, se os vereadores realmente levarem a diante a ideia de cassar o mandato de Djalma Nery, tudo que vão conseguir é empurrar vácuo, pois, juridicamente, a conta não fecha. E o conselho de ética da câmara, que estava dormindo em berço esplêndido desde sempre e até agora tem diversos precedentes parecidos onde não atuou. Com isso, a briga vai para os tribunais com ampla vantagem para Djalma.

Enquanto uns brigam

Enquanto a Câmara de São Carlos fica perdendo tempo com pequenices, outros jogadores e jogadoras do meio político seguem fazendo trabalho de campo pesado. Muitos pré-candidatos estão mobilizando suas agendas para visitas importantes a São Paulo e Brasília em busca de apoios de deputados federais e estaduais para viabilizar investimento em suas campanhas.



Outros estão correndo atrás

Inclusive alguns deles com os pré-candidatos do PP, Republicanos, PT e PSB já conseguiram agendar visitas de seus deputados parceiros em São Carlos. O objetivo é conseguir apoios e entregar emendas acordadas no ano passado, afim de construir uma imagem mais consolidade para a campanha. No caso do Republicanos, que é o partido do governador, cairia bem uma mobilização dos vereadores Elton Carvalho e Bruno Zancheta no sentido de conseguir uma visita de Tarcísio de Freitas a São Carlos.

O vice prefeito é pop

Edson Ferraz tem andando mais do que notícia ruim por todos os bairros de São Carlos. E por onde chega é reconhecido pela população sempre em tom muito festivo e animado. Com certeza é o vice prefeito mais popular dos últimos anos em São Carlos. Ou alguém aí ainda lembra do nome dos últimos vices que tivemos por aqui?

O vice prefeito é pop - 2

Também conhecido como “O animal político”, aquele personagem que está presente em todo e qualquer governo, seja de esquerda ou de direita, Edson tem forte influência na política local há pelo menos 20 anos, tendo participado dos governos Newton Lima, Barba e agora no de Airton Garcia. Está aí uma figura em extinção na política local, alguém muito popular nas ruas e com ampla capacidade de atuação no meio político.

A política é delas

A Câmara de São Carlos deverá ser ocupada por muito mais mulheres do que nos últimos anos, visto o número de candidatas com alto poder de influência sobre o eleitorado nas eleições deste ano. Cidinha do Oncológico, Laíde, Profa. Neusa, Raquel Auxiliadora, Andreia Toffolo, Ana Paula Vaz, Cláudia Curi, Silvana Donati entre muitas outras vem com força total, apoio dos partidos, fundo eleitoral turbinado e muita disposição para a disputa. Os homens que se cuidem!

A política é delas - 2

Há grandes chances de as mulheres dobrarem o número de representantes no legislativo com tantas candidaturas fortes sendo colocadas à prova nestas eleições. E ainda há a possibilidade de mais mulheres serem indicadas nas vagas de vice prefeitas também. Especialmente nas candidaturas de Newton Lima e Mário Casale.

