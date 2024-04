Presidente Jair Bolsonaro - Crédito: Agência Brasil

Bastidores da política

Bolsonaro tá on?

Semana que vem acontece a Agrishow, maior feira do agro da América Latina. E o ex-presidente Jair Bolsonaro já confirmou presença no evento, assim como o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas que deverá acompanhá-lo no evento. O meio político de São Carlos está em polvorosa com a possibilidade do ex-presidente e sua comitiva aproveitarem o evento para dar uma passadinha em São Carlos.

Bolsonaro tá on? 2

Essa seria uma grande oportunidade do governador mostrar algum apreço por São Carlos, coisa que não tem demonstrado ultimamente. De qualquer forma, muitos políticos locais prometem bater ponto na Agrishow desse ano, justamente para cavar ao menos uma foto com Bolsonaro e Tarcísio. Já tem até comitiva montada. Caso a comitiva de Bolsonaro/Tarcísio passe por São Carlos, o assunto deverá movimentar bastante o pessoal da direita local, que conta muito com o apoio de ambos para as eleições que se aproximam.

O Agro de São Carlos na Agrishow

São Carlos terá pelo menos quatro representantes na Agrishow desse ano: Casale Máquina, Siltomac, Piccin, Xmobots e Brutale deverão estar novamente presentes na edição desse ano. São algumas das maiores empresas do Brasil em seus respectivos segmentos e levam com orgulho o nome de São Carlos para este evento tão renomado.

A economia de São Carlos na Agrishow

Para se ter uma ideia, a feira que acontece na vizinha Ribeirão Preto é tão grande, que ocupa até mesmo a rede hoteleira de São Carlos, que fica há cerca de 100km de distância do local do evento. Com tudo isso, fica aqui o questionamento: Será que já não passou da hora de São Carlos ter um evento corporativo dessas dimensões?

A turma do já ganhou

Enquanto isso, na Câmara dos vereadores, as apostas para ver quem fica e quem sai nas próximas eleições seguem a todo o vapor. Tem gente já fazendo planos para cargos e outros já estão em pânico porque vão perder a boquinha do cargo indicado/comissionado. Aliás, tem gente que já fez até financiamento de carro achando que tá reeleito. O problema é que o voto é secreto e o eleitor vigilante. Então é bom tomar cuidado.

A disputa das Igrejas evangélicas

As Igrejas Assembleia de Deus (Belém e Madureira), Quadrangular, Universal do Reino de Deus entre outras estão lançando candidatos a vereador oriundos de suas bases. Com isso começa em São Carlos uma disputa para medir a força dessas denominações religiosas na política local. Nesse ano, a disputa promete ser acirrada no meio evangélico com muitos candidatos já trabalhando em suas bases e buscando apoios de pastores e fiéis.

A disputa das Igrejas evangélicas - 2

Nos últimos anos, Lucão Fernandes, Sergio Rocha e Moisés Lazarine foram eleitos por essas bases. Apenas a IURD não conseguiu eleger seu representante (Edson Ferreira) que, embora muito bem votado, acabou não eleito por causa do consciente eleitoral. Esse ano, as igrejas, mais uma vez, prometem forte apoio para seus candidatos novamente. A questão é que com a nova formula do consciente, os candidatos terão que correr muito mais para angariar votos, ou ficarão de fora.

Quem representa o Aracy?

A região mais populosa de São Carlos deverá ter recorde de candidatos a vereadores nas eleições desse ano, com representantes em TODOS os partidos políticos. O grande Aracy, tradicionalmente consegue eleger entre 2 e 3 representantes e na disputa de 2024 já foi dada a largada para mostrar que é o líder político da região.

Quem representa o Aracy? - 2

Muitos se dizem representantes do Aracy, porém, com grande quantidade de candidatos dos bairros Cidade Aracy, Planalto Verde, Eduardo Abdelnur, Zavaglia, Gonzaga, Monte Carlo entre outros que formam a região, podemos ter grandes surpresas esse ano. Contudo, políticos de peso como Leandro Guerreiro, Paranazinho e Dé Alvin já estão trabalhando suas bases de olho no voto. Será que todos vão conseguir se eleger?

Leia Também