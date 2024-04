FAFQ - TV é lançada em evento no Instituto de Física de São Carlos IFSC/USP

No último dia 19/04/2024, nas dependências do Auditório “ Sergio Mascarenhas” IFSC - USP, foi realizada a cerimônia oficial de lançamento do canal de TV: FAFQ-TV , com a presença de diversas autoridades, onde foi declarado a importância deste canal por diversas autoridades da ciência, tecnologia, educação, fundações, prefeitura municipal de São Carlos, dos Institutos da USP, bem como diversos convidados presentes, com destaque aos depoimentos e entrevistas concedidas e gravadas(ver em anexo) que poderão ser assistidas, bem como a ampla cobertura jornalística do evento. O Projeto da FAFQ – TV vem da parceria estratégica envolvendo a FAFQ, o CEPOF – INCT – IFSC – USP ( coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato), e a Prefeitura Municipal de São Carlos, com o apoio de diversas Instituições de ensino e pesquisa.

A divulgação científica pela televisão e rádio é uma ferramenta importante para levar conhecimento científico para um público mais amplo e diversificado. Esses meios de comunicação podem alcançar uma grande audiência e têm o potencial de impactar positivamente a percepção e o entendimento das pessoas sobre ciência e tecnologia.

Na televisão, programas de divulgação científica podem ser produzidos em formato de documentários, séries, aulas, entrevistas, ou até mesmo em blocos de notícias, a exemplo dos tracionais programas de rádio e televisão apresentados pelo jornalista e radialista Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Educativo do CEPOF – INCT – IFSC -USP. Eles podem abordar uma ampla gama de assuntos científicos, desde astronomia, física em geral, e diversas áreas do conhecimento e da ciência, até novas tecnologia e medicina. O uso de recursos visuais, como vídeos, imagens e gráficos, pode ajudar a tornar os conceitos científicos mais acessíveis e compreensíveis para o público.

O rádio também desempenha um papel significativo na divulgação científica. Programas de rádio podem incluir entrevistas com cientistas, debates sobre temas científicos atuais e até mesmo explicar fenômenos científicos complexos em linguagem simples, a exemplo do programa de rádio “Conhecendo Mais”, apresentado por Kleber Chicrala. A capacidade do rádio de ser ouvido enquanto as pessoas estão em movimento também o torna um meio de comunicação muito acessível.

Ambos os meios de comunicação podem ser eficazes para a divulgação científica, mas é importante garantir a precisão e a qualidade das informações transmitidas. Os apresentadores, jornalistas, radialistas de formação, e os produtores dos programas devem ter conhecimento das pautas científicas que serão apresentadas, dando credibilidade na disseminação de informações com base no conhecimento específico dos entrevistados. É essencial que os cientistas sejam envolvidos no processo de produção, para garantir que o conteúdo seja embasado cientificamente e fiel aos fatos. Além disso, é importante que a linguagem utilizada seja acessível e adequada ao público-alvo, evitando jargões ou termos técnicos em excesso.

Através da televisão e rádio, a divulgação científica pode alcançar uma audiência ampla e diversificada, promovendo o interesse pela ciência e estimulando o pensamento crítico. Essa divulgação pode ajudar a popularizar a ciência, aumentando a compreensão pública dos avanços científicos e contribuindo para uma sociedade mais informada, engajada, e educada.

Fontes: Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, e Gerência/Diretoria da FAFQ, e demais autoridades presentes.