O Poder da Ciência, Tecnologia e Inovação

Podemos afirmar que a tecnologia surge de um processo planejado e alicerçado em bases sólidas, dando assim origem a tão sonhada inovação, que vem amparada e fundamentada pela Ciência. E desta forma apontamos alguns de seus benefícios diretos e indiretos, que estão publicados e destacados, e onde podemos relembrar como sendo:

- Ao implantar novas tecnologias tende-se a aumentar a qualidade e diversificação dos produtos, potencializar a administração do tempo, amparar o processo produtivo e a produtividade, e inovar a forma e etapas da produção;

- Modernização e melhoria da gestão operacional, minimizando os custos e fatores econômicos do processo, mantendo a produção com qualidade e agilidade necessária para atender as exigências e necessidades do mercado e dos clientes;

- A constância e ampliação controlada/planejada do negócio, mantendo e melhorando a capacidade produtiva e a produtividade dos processos e dos métodos de administração;

- O controle dos gastos, entendendo o “ ponto de equilíbrio”, com ferramentas tecnológicas que aplica-se a administração em área estratégicas, a exemplo da área de inovação e produção, pesquisa e desenvolvimento, gestão financeira e de mercado, gestão de pessoas e processos, devem ser prioritárias;

- Melhoria nos métodos de controles específicos a cada área, que contribuem diretamente para a área da qualidade total nas diversas fases do processo de produção, e de serviços prestados;

- Possibilidade do uso de tecnologias aplicadas no acompanhamento, controle e análise estratégica das informações e dados relacionados a eficiência do processo, e das atividades desenvolvidas;

- A possibilidade da empresa e os administradores acompanharem as tendências do mercado, e terem referencias e bases atualizadas para as tomadas de decisões assertivas e seguras;

- Atualização constante na empresa, evitando o “sucateamento” da mesma , e dando condições para o enfrentando da concorrência com novos produtos e serviços; e assim contribuindo para a valorização da empresa;

- Oportunidade de conhecer e desenvolver as possibilidades de inovações industriais e empresariais, dentre outras.

Poderíamos continuar relacionando inúmeras vantagens da tecnologia, embora teria extenso demais devido a tamanha importância dela, mas reflita sobre essa afirmação: “A tecnologia tornou possível a existência de grandes populações. Grandes populações agora tornam a tecnologia indispensável” - Joseph Krutch

Quando pensar em soluções tecnológicas e bons projetos inovadores, lembre-se da possível parceria com a EMBRAPII – UE – IFSC – USP – BIOFOTÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO- https://embrapii.ifsc.usp.br/ - E-mail: embrapii@ifsc.usp.br – Fone (16) 3373.9784 - Av. Trabalhador São-carlense, 400 – São Carlos – SP (Coordenador: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato), que poderá apoiar sua empresa nesta proposta e no desenvolvimento de um produto inovador, ou solucionando as necessidades existente no que é produzido, e muitas outras possibilidades.

Fontes: Ms. Kleber J. S. Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP - EMBRAPII – UE – IFSC – USP – BIOFOTÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO.