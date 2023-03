O Dia Internacional da Luz e os trabalhos científicos realizados no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC – USP

O Dia Internacional da Luz é assinalado através de diversas atividades que se realizam a nível nacional e internacional, onde podemos destacar as ações realizadas pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica(CEPOF) – IFSC - USP. Esta comemoração, promovida pela UNESCO, tem como objetivo celebrar o papel importante que a luz desempenha no desenvolvimento e na evolução das sociedades, em especial nos domínios da ciência, cultura, arte e educação. A luz é fundamental em áreas como a medicina, a comunicação e a energia, além do combate à pobreza e à desigualdade, e em áreas estratégicas para a humanidade.

O Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – Instituto de Física de São Carlos(IFSC) – Universidade de São Paulo (USP), coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, mantém uma competente e dedicada equipe de pesquisadores em linhas diferentes de pesquisa utilizando a Luz em seus experimentos.

A importância da Luz para a ciência brasileira e internacional, e para toda sociedade, vem também dos resultados científicos com repercussões sociais promovidos pela equipe de pesquisadores do CEPOF – INCT – IFSC – USP, tendo como exemplo os inúmeros trabalhos realizados e publicados na área de biofotônica, e em física atômica, e em outras áreas do conhecimento parceiras nos trabalhos científicos; a exemplo nas áreas de ciências agrárias, engenharia, química, medicina, odontologia, dentre outras, que produzem ciência de qualidade, onde óptica e a fotônica estão fortemente presentes.

Saiba mais sobre os trabalhos do CEPOF – INCT – IFSC – USP:

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, Site do CEPOF – IFSC – USP, e Kleber J S Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP

O Dia Internacional da Luz é celebrado anualmente no dia 16 de maio, tendo tradicionalmente diversas ações em comemoração a data. Esta data foi escolhida por ser o aniversário da primeira operação com um laser, em 1960, pelo físico e engenheiro Theodore Maiman, e chegando aos dias atuais com trabalhos extremamente relevantes na área da óptica e da fotônica.