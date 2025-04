Novo tratamento de verrugas genitais do HPV

Crédito: Divulgação

Tomei conhecimento de um estudo recente, publicado numa revista internacional de impacto, revelando um avanço significativo no tratamento do condiloma acuminado, mais conhecido como verrugas genitais, uma condição causada pelo vírus do papiloma humano (HPV). A pesquisa, realizada por cientistas do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Católica do Chile (PUC-Chile), Universidade A&M Texas (EUA) e do Departamento de Bioengenharia (USP), demonstrou que um novo protocolo de tratamento pode oferecer maior eficácia, menos sessões de tratamento e menor risco de recorrência das lesões, trazendo benefícios tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde. De fato, o HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo, afetando milhões de pessoas todos os anos. Embora muitas infecções sejam assintomáticas e eliminadas pelo organismo, algumas variantes do vírus podem causar lesões em pele e mucosas, incluindo as verrugas genitais. Essas lesões, além do impacto físico, podem afetar a autoestima, causar desconforto e gerar preocupações emocionais nos pacientes. Atualmente, um dos tratamentos mais usados para remover essas verrugas é a aplicação de ácido tricloroacético (TAA), que destrói o tecido infectado. No entanto, esse método pode exigir várias sessões e tem uma alta taxa de recorrência, pois não trata lesões invisíveis a olho nu. Para buscar uma alternativa mais eficaz, os pesquisadores compararam dois tipos de tratamento: o tratamento tradicional, com aplicação de ácido tricloroacético (TAA) a 80%, recomendado pelo Ministério da Saúde, e o novo tratamento com a remoção das lesões com um bisturi de alta precisão (bisturi ultrassônico), seguido por uma terapia à base de luz (terapia fotodinâmica – TFD) que tem a capacidade de destruir também as células infectadas não visíveis. O estudo acompanhou trinta e seis pacientes e os resultados foram claros. Cem por cento dos pacientes tratados com o novo método não teve recorrência após dezoito meses de acompanhamento, comparativamente ao tratamento convencional onde trinta e três por cento dos pacientes voltaram a apresentar lesões no mesmo período. O novo protocolo também exigiu menos sessões, reduzindo o tempo de tratamento. Além da eficácia, o novo protocolo proporcionou uma recuperação estética superior, deixando menos marcas visíveis, podendo ser um fator importante para o bem-estar emocional e psicológico dos pacientes. Este novo tratamento pode transformar a maneira como os pesquisadores lidam com o HPV e suas complicações, oferecendo mais segurança, menos tempo de tratamento e um impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes. Para a autora principal do estudo, a pesquisadora do IFSC/USP, Drª Mirian Stringasci, os tratamentos tópicos de condiloma, como aplicação de ácido, muitas vezes demandam múltiplas sessões, o que aumenta o constrangimento do paciente e as chances de abandono do tratamento, além de honorar o sistema público de saúde. O desenvolvimento de tratamentos como este pode beneficiar ambos”. Este estudo foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e pelo “Cancer Prevention and Research Institute of Texas (CPRIT-USA)”. É um verdadeiro privilégio observarmos o quanto as universidades e os centros de pesquisas sediados na cidade de São Carlos estão contribuindo para a saúde e bem estar da população brasileira. Caso o meu leitor queira ficar ainda mais por dentro deste estudo, disponibilizo seguidamente o link do artigo publicado internacionalmente - https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/wp-content/uploads/2025/04/Journal-of-Medical-Virology-2025-dos-Santos-Comparative-Efficacy-of-Ultrasonic-Scalpel-Surgery-With-Photodynamic.pdf

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

