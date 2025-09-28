Um olhar sobre os revestimentos nanoestruturados à base de pentóxido de nióbio para o melhoramento da resistência mecânica e de corrosão de materiais utilizados nos setores aeronáutico e biomédico

Diversos projetos de pesquisa aplicada vêm sendo conduzidos pelo Grupo de Fadiga e Corrosão (FatCorr) do Departamento de Engenharia de Materiais (SMM) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP), em colaboração com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e o Instituto Superior Técnico de Lisboa (IST). Esses estudos têm como objetivo principal o desenvolvimento de revestimentos capazes de aumentar a resistência à corrosão da aço inoxidável 316L e da liga de titânio Ti-6Al-4V, ambos materiais utilizados em dispositivos implantáveis. Além disso, visam reduzir a taxa de propagação de trincas por fadiga na liga 2198-T8, empregada no setor aeroespacial.

Estes estudos compõem as dissertações de mestrado do Engenheiro Civil Murilo Oliveira Alves Ferreira e do Físico Uriel Oudinot Dias Rangel, além da tese de doutorado do Químico João Pedro Lopes do Nascimento. Todas essas linhas de pesquisa têm como foco o desenvolvimento de revestimentos avançados com potencial de aumentar a resistência ao processo de corrosão e sinergia corrosão-fadiga de ligas metálicas, especialmente para aplicações nos setores aeronáutico e biomédico. Os trabalhos foram conduzidos sob a orientação do Professor Dr. Jéferson Aparecido Moreto, do Departamento de Engenharia de Materiais (SMM) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP). A coordenação dessas pesquisas reflete um esforço conjunto multidisciplinar, envolvendo áreas como engenharia, física e química, o que possibilita uma abordagem abrangente e inovadora na proposta de soluções tecnológicas voltadas à durabilidade e segurança de materiais metálicos. Esses estudos não só contribuem para o avanço do conhecimento científico, como também oferecem subsídios relevantes para o desenvolvimento de tecnologias aplicadas nos setores mencionados, reforçando o compromisso com a inovação e a sustentabilidade.

O professor Dr. Jéferson Aparecido Moreto tem promovido a formação de profissionais altamente qualificados e cidadãos conscientes, promovendo a integração entre ciência, inovação e compromisso social para enfrentar os desafios contemporâneos de impacto local e global. Durante a graduação em Física pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), consolidou uma sólida base de conhecimentos, aprofundada no mestrado em Engenharia pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais (PIPE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), bem como no doutorado em Engenharia e Ciência de Materiais pela Escola de Engenharia de São Carlos (USP). Nesse percurso acadêmico, realizou parte do seu doutoramento no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade do Minho (UMinho), em Portugal, e pós-doutorado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Atuou como professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IF Goiano), na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), e foi professor visitante no Seneca College, no Canadá, assim como no Instituto Superior Técnico de Lisboa (IST). Atualmente é professor associado do SMM-EESC-USP. Sua trajetória reflete um compromisso contínuo com a excelência acadêmica e com o desenvolvimento de soluções inovadoras para os mais diversos desafios da sociedade.

De acordo com o professor Dr. Jéferson Aparecido Moreto, os resultados obtidos na realização dessas pesquisas aplicadas e inovadoras são singulares, especialmente no que diz respeito à resistência à corrosão (o revestimento atua como uma barreira compacta e protetora), propriedades mecânicas (diminuição da taxa de propagação de trincas por fadiga) e biofuncional (torna o material mais biocompatível e diminui a resposta inflamatória), o que ressalta a relevância e a importância do nosso trabalho nos cenários nacional e internacional. De acordo com o professor Dr. Jéferson Aparecido Moreto é de extrema importância ampliar e disseminar a utilização do nióbio no país pelas indústrias e fomentar, por meio da pesquisa, o desenvolvimento de novos produtos e compostos para uso em diversos setores, agregando valor a esta matéria-prima com aplicações tecnológicas.

Estes projetos, sob a coordenação do professor Dr. Jéferson Aparecido Moreto, contam com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Processos nº 303659/2019-0, 402988/2021-3 e 302770/2022-4 e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Processo nº 2024/02504-0. Além disso, incluem o apoio do professor Dr. Rogério Valentim Gelamo, financiado pelo CNPq (Processo nº 302582/2021-5), bem como do professor Dr. João Carlos Salvador Fernandes, cujo trabalho é apoiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, FCT, por meio dos projetos UIDB/00100/2020 e UIDP/00100/2020. Tais recursos refletem o reconhecimento da relevância e o impacto potencial dessas iniciativas no desenvolvimento científico e tecnológico nacional e internacional. Os alunos de pós-graduação foram financiados pelo CNPq e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Por fim, o professor Dr. Jéferson Aparecido Moreto relembra da importância das discussões e trabalho realizado com o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP: coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

Fontes: Professor Dr. Jéferson Aparecido Moreto - Departamento de Engenharia de Materiais (SMM) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) - Universidade de São Paulo (USP); Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador CEPOF - INCT - IFSC - USP e Membro do Grupo de Óptica; Kleber Jorge Savio Chicrala - Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPOF - INCT - IFSC - USP.





