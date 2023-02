Homenagem Fraterna a Pedro Ernesto Russignoli

Durante seu ensino médio, cursou simultaneamente o curso profissionalizante de Eletricista de Manutenção no Senai. Mas os sonhos eram maiores e através de um contato com o Prof. Milton Ferreira de Souza, ele se interessou, inicialmente, pela física. Após esse contato, cursou o bacharelado em Física no Instituto de Física de São Carlos na Universidade de São Paulo (IFSC - USP) entre os anos de 2005 à 2009 . Durante este período, ele realizou Iniciação Científica como parte de um projeto do Prof. Milton no Grupo de Óptica do IFSC-USP, desenvolvendo pesquisas na área de incorporação de água no gesso, com aplicações diversas.

Contudo, mesmo após sua formação, Pedro ainda não se sentia completo e por sua constante vontade de ajudar as pessoas decidiu começar uma nova graduação, agora fazendo o tão sonhado curso de medicina. Inicialmente, ingressou no curso longe de São Carlos, sua terra natal, e depois de muito esforço e estudo, conseguiu retornar a São Carlos e finalizar sua formação como médico na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Em paralelo à sua graduação em Medicina na UFSCar, Pedro retornou ao Grupo de Óptica, para fazer Iniciação Científica na área de terapia fotodinâmica para câncer de pele, gerando um artigo científico com resultados promissores para melhorar o tratamento de pacientes. Ele contribuiu grandemente em diversos projetos do grupo, participando de estudos clínicos no Hospital Amaral Carvalho em Jaú e na Santa Casa de São Carlos.

Seus colegas da USP relatam boas memórias com Pedro, o descrevem como um aluno dedicado, responsável, alegre, um ser humano que fazia a diferença por onde passava, sempre disposto a trabalhar e motivado com a pesquisa em prol da melhoria da vida e do tratamento de pacientes. Suas contribuições são inestimáveis e, com certeza, sua falta será sentida por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que suas boas ações sejam sempre lembradas para amenizar a saudade que fica com a sua partida tão repentina.

Fontes: Membros do CEPOF – INCT – IFSC – USP

Pedro Ernesto Russignoli (01/06/1987 - 30/01/2023), um amigo de origem e costumes simples, sempre humilde e gentil com todos ao seu redor. Estudou em escolas públicas de São Carlos e desde o início se mostrou alguém extremamente dedicado e estudioso.