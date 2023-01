Ernesto de Souza Campos - O esquecido em São Carlos

Ao ser co-autor do livro intitulado “Prof. Ernesto de Souza Campos - uma história ainda por contar”, junto com o Prof. Tito José Bonagamba (USP), a motivação para a concretrização desse trabalho veio através dos também professores uspianos, Carlos Goldenberg e José Marcos Alves, que me apresentaram a história da vida e obra dessa personalidade ímpar ainda desconhecida da grande maioria da sociedade são-carlense, cujo vasto acervo se encontra presente e ainda conservado na Fazenda Santa Maria do Monjolinho, em São Carlos, onde residem seus descendentes. Criado e educado ali, o Prof. Ernesto de Souza Campos foi uma personalidade que deixou marcas importantíssimas não só na nossa cidade, como no Estado de São Paulo e no próprio País. Acadêmico, médico e cientista, Ernesto de Souza Campos foi também um devoto pela área da educação. Tendo viajado por quase todo o mundo, Ernesto de Souza Campos sentia uma tremenda frustração, tristeza e vergonha ao ver que o Brasil, nessa época e com todas as suas potencialidades, ainda engatinhava numa educação insipiente, desconexa e injusta. Essa verdadeira paixão, consubstanciada em seus discursos, atos e artigos escritos, viria a ser a pedra fundamental para o convite que lhe foi feito pelo Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra (1951), para assumir o cargo de ministro da educação de seu governo, tendo conseguido, ao longo do desempenho de suas funções, criar e construir cinco universidades federais, algo que foi considerado importantíssimo para a época. Deve-se a ele os primeiros esboços e idealização da Cidade Universitária (USP), em São Paulo, bem como para as primeiras unidades da PUC e Unesp, e a instalação de escolas superiores no interior do Estado de São Paulo, incluindo São Carlos. A vida pública de Ernesto de Souza Campos é muito rica e obviamente ela não caberá neste pequeno artigo. Contudo, uma das “pinceladas” que podemos dar sobre sua obra é relativa ao ano de 1955, já no final do mandato do governador Lucas Garcez, quando a cidade de Campinas quase se revoltou contra, por este ter retirado o projeto de construção da escola de engenharia daquela cidade, sob intensa pressão de Ernesto de Souza Campos, que batalhou para que essa escola fosse implantada em São Carlos, o que acabaria por acontecer. Estando ainda ocorrendo um processo junto da USP, em São Paulo, para que seu acervo - principalmente documentos e fotos - possa ser devidamente protegido pela normal ação do tempo -. o Prof. Ernesto de Souza Campos e seus descendentes bem que mereciam um destaque do Poder Público. O livro acima citado representa um grande esforço de dois apaixonados por essa história, que foi rascunhada de forma ainda imprecisa, a partir dos depoimentos do Dr. Décio Luiz Malta Campos, dos documentos facultados pela Bibliotecária, Vera Regina Zavaglia Malta Campos e pelas referências consultadas. De fato, o que se espera é que esse esforço, realizado em um curtíssimo espaço de tempo, sirva de motivação para que se inicie um processo de resgate das contribuições do Prof. Ernesto de Souza Campos e da homenagem que ele e sua família já merecem, principalmente em São Carlos. Se deseja ler esse livro, acesse o link - https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/wp-content/uploads/2017/05/livro-prof-ernesto-campos.pdf

