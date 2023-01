Enchentes em São Carlos: a eterna novela

Foi com profunda tristeza que assisti, uma vez mais, às imagens da destruição provocada pelas fortes chuvas que fustigaram a cidade de São Carlos na última semana do ano de 2022. Se não me falha a memória, já assisti a 18 enchentes graves e com elas as promessas da realização dos mais variados tipos de obras para evitar prejuízos. Esta última enchente talvez tenha sido a mais grave registrada até agora, pois fez uma vítima mortal. É um sentimento de impotência absoluta, pois o que nos resta fazer é lamentar e tentar, na medida do possível, sermos solidários com quem sofre. Mas, embora louvável, infelizmente essa solidariedade com as pessoas atingidas pela força da Natureza não basta. É importante, sim, mas não basta. E, ciclicamente, o drama acontece cada vez com mais frequência e intensidade, colocando São Carlos como refém, independente das ideias e projetos que têm surgido para conter aquilo que foi provocado por nós mesmos ao longo das décadas, sem pudor - urbanização desenfreada e a impermeabilização das superfícies que aumentam o volume e a vazão das águas pluviais, intensificando assim o problema das enchentes. E, se nossa cidade, que é talvez a mais importante do interior do Estado, não consegue por si mesma implementar uma forma de conter a repetida destruição causada pelas forças da Natureza, ano após ano, talvez uma das soluções viáveis seja visitar cidades de diversos países que já passaram por problemas semelhantes e que conseguiram resolvê-los - Wuhan, (China), Roterdã (Holanda), Karlsruhe (Alemanha) e Chicago (Estados Unidos), só para mencionar algumas, e ver o que foi feito lá. Tentar implementar medidas que atenuem as enchentes sem primeiro combater as causas é como enxugar gelo. Se é para gastar dinheiro, que se gaste em algo que resolva a questão de fundo e não em medidas paleativas que em nada auxiliarão São Carlos. Nossa cidade precisa de uma atuação de choque neste capítulo, para o bem estar de sua população. Creio que o poder público deverá ter isso em linha de conta.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

