ConexÃµes que Geram Valor: A CiÃªncia com EssÃªncia na Unidade EMBRAPII - IFSC - USP

Entrevistada: Dra. Camila Cultri

Março é o mês em que celebramos as mulheres e, na EMBRAPII – IFSC da Universidade de São PAULO (USP), coordenada pelo Prof. Dr, Vanderlei Salvador Bagnato, celebramos também a ciência e o empreendedorismo feito por mulheres que transformam conhecimento em impacto real.

Ao longo destes 11 anos, a Unidade consolidou-se como um ambiente onde rigor científico, inovação tecnológica e compromisso social caminham juntos. E essa trajetória tem a marca de cientistas, gestoras, inventoras, professoras, pesquisadoras, empreendedoras, alunas, coordenadoras, administradoras, secretárias, bolsistas e toda a equipe de apoio que sustenta diariamente a excelência do nosso trabalho.

No Instituto de Física de São Carlos, grupos líderes de pesquisa mostram que física básica e aplicada não são mundos separados — são partes de uma mesma construção. A compreensão de estados eletrônicos, processos de absorção e emissão, espectroscopia e instrumentação óptica sustenta tecnologias como:



Terapia fotodinâmica para tratamento oncológico e lesões associadas ao HPV;

Plataformas ópticas para diagnóstico precoce;

Desenvolvimento de sistemas a laser aplicados ao tratamento do câncer de colo de útero;

Biossensores com alta sensibilidade e robustez experimental.

Neste mês, em que celebramos a trajetória feminina na ciência e tecnologia, é fundamental reconhecer que a inovação não acontece de forma isolada. Em depoimento exclusivo, a Dra. Camila Cultri, Gestora de Inovação e Empreendedorismo da Unidade EMBRAPII – IFSC - USP, destaca a importância vital das profissionais que compõem a unidade:

"Na Unidade EMBRAPII IFSC - USP, atuamos na fronteira do conhecimento, integrando a interdisciplinaridade necessária para o desenvolvimento de soluções disruptivas, como nanomedicamentos, nanodefensivos, biossensores, lasers e plataformas de Inteligência Artificial. Contudo, é fundamental reconhecer que, por trás de cada laser alinhado, sensor calibrado ou artigo publicado, existe uma estrutura invisível sustentada por mulheres. Honramos o legado daquelas que nos antecederam na universidade e abriram caminho para hoje ocuparmos posições estratégicas. O momento atual exige a ampliação dessas oportunidades, permitindo que a expertise feminina lidere com protagonismo grupos de pesquisas, laboratórios, spin-offs acadêmicas, startups e empresas. Ao integrarmos o talento feminino a modelos de fomento como o da EMBRAPII, viabilizamos o cofinanciamento que permite aos pesquisadores transcender a bancada acadêmica, convertendo recursos em projetos de alto impacto, parcerias estratégicas e inovação real.”

Celebrar março é reconhecer que a excelência científica não é apenas técnica — é também humana, coletiva e construída com diversidade.

Às mulheres da ciência e da EMBRAPII - IFSC da Universidade de São Paulo, nosso reconhecimento por cada experimento conduzido com precisão, cada parceria estruturada com visão estratégica, cada desafio superado com competência e coragem.

Que continuemos iluminando a ciência com rigor, com inovação e com propósito.

E se você deseja ser um parceiro(a) para desenvolver um projeto na modalidade EMBRAPII, ficaremos muito felizes em ajudar na sua jornada de inovação. Para isso, preencha o formulário (https://forms.gle/11GJz4nrcgNPvZceA) para podermos atuar com maior qualidade.

Fontes: Dra. Camila Cultri - Gestora de Inovação e Empreendedorismo da Unidade EMBRAPII IFSC – USP; Prof. Dr, Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – CEPIX - INCT – IFSC – USP e EMBRAPII – IFSC – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPOF – CEPIX - INCT – IFSC – USP -EMBRAPII – IFSC – USP



