Compra de veículo usado – saiba quais são os seus direitos

Na coluna desta semana, trago um assunto de suma importância: A compra de veículo usado.

Vamos lá, o mercado de carros/motos seminovos ou usados não para. A fim de ajudar os consumidores que querem trocar ou comprar um automóvel destes segmentos, trago algumas dicas e orientações que vão ajudar na escolha e evitar maiores problemas.

Primeiro passo: Pesquisar é um item que não pode ser esquecido antes de qualquer negócio. Existem sites e veículos de imprensa especializados que podem auxiliar na busca por informações ou mesmo ofertas.

Outro cuidado importante é que, mesmo que o consumidor tenha algum conhecimento de mecânica e funilaria, na hora da compra, se possível, levar um profissional de confiança para verificar as condições do veículo. Além de nunca finalizar a compra apenas por fotos na internet, muito menos pagar qualquer quantia sem antes ver pessoalmente o veículo.

Valor do Veículo

Para avaliar se o preço do carro/moto está compatível com o valor de mercado, deve ser considerado o ano de modelo e fabricação, cor, quilometragem, revisões realizadas, opcionais (alarme, som, desembaçador, vidros e travas elétricas etc.) e o estado geral do veículo. Se houver necessidade de alguns reparos esses custos devem ser considerados na composição do valor pedido pelo vendedor.

Deve-se consultar tabelas que são usadas como referência de valor até mesmo por seguradoras, como a Tabela Fipe.

O comprador deve sempre desconfiar de preços muito baixos, porque podem ser uma armadilha. Procure junto aos órgãos de proteção do consumidor de sua cidade e redes sociais se a loja escolhida tem registro de reclamações.

As condições de pagamento também devem ser fator importante a ser analisado antes do negócio ser fechado.

Compra entre Pessoas Físicas

A compra de um veículo diretamente de outra pessoa física não é considerada uma relação de consumo; portanto, trata-se de um negócio ao quão não pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em caso de problemas, é possível o consumidor que se sinta lesado acionar o judiciário com base no Código Civil.

Se o consumidor optar por comprar um carro de uma pessoa física, a dica é ter cautela e na dúvida, não comprar.

Lataria, Pintura e Acabamentos Externos

Examinar o carro à luz do dia; locais fechados ou escuros podem dificultar a observação de detalhes importantes. Bolhas na pintura pedem cuidado, pois podem ser sinal de ferrugem. Nunca examine um veículo sob chuva ou empeirado, pois os defeitos ou imperfeições ficam ocultos.

Amortecedores, Pneus entre outros

Balançar o carro para testar o amortecedor; se o veículo balançar diversas vezes, o amortecedor pode não estar em boas condições. Observar o estado dos pneus, se estiverem lisos podem trazer riscos de acidentes.

Verificar se a água do radiador está limpa e no limite do marcador, bem como o nível e a viscosidade do óleo. Conferir o estado dos espelhos retrovisores, para-choques, lanternas, dos freios e da embreagem.

Parte interna

O consumidor deve sentar-se nos bancos observando se estão afundados, soltos ou tortos. Deve ainda verificar se não estão rasgados, sujos ou quebrados.

Todos os comandos devem ser examinados: faróis, limpadores de para-brisas, desembaçador, indicadores de direção (pisca-pisca), luzes de freio, velocímetro, sinalização de emergência (pisca-alerta), buzina, indicador de temperatura, funcionamento do ar-condicionado etc.

Equipamentos de segurança

Os equipamentos de segurança obrigatórios do veículo, como macaco hidráulico; triângulo de sinalização; chave de roda; cinto de segurança e estepe devem ser verificados para confirmar se estão em ordem.

Antes de fechar o negócio é importante o consumidor realizar um “test drive”, de preferência com um mecânico de sua confiança, para verificar pastilhas de freio, alinhamento, suspensão, mudança de marchas etc.

Garantia

Conforme estabelece Código de Defesa do Consumidor, mesmo sendo usado, o veículo possui garantia legal de 90 dias para problemas aparentes. Se não forem de fácil constatação, o consumidor terá também prazo de 90 dias para reclamação, contados a partir da data que eles forem verificados. Se o fornecedor não solucionar os problemas em 30 dias, o consumidor poderá exigir: a troca do produto, o cancelamento da compra com a devolução da quantia paga, atualizada monetariamente ou o abatimento proporcional.

Se o fornecedor conceder uma garantia própria (que será somada à legal), deve fornecer documento por escrito informando a cobertura e as exclusões de forma clara.

Caso o bem possua defeito de fácil constatação, mas que não comprometa o seu funcionamento, ele deve ser informado na nota fiscal ou outro comprovante de compra. O consumidor não poderá reclamar desse item posteriormente.

Documentação

A compra nunca deve ser efetivada antes de o comprador verificar a documentação do veículo, para ter certeza de que não tenha sido furtado ou possua multas pendentes. É possível conseguir informações no Detran a respeito da situação cadastral do veículo: multas, alienação ou bloqueios administrativos, não pagamento de taxas etc.

Também deve ser verificado se o veículo já teve algum sinistro, e se as revisões estão em dia (exija o manual do proprietário).

Se o lojista prometer que providenciará a documentação, o consumidor deve exigir que a oferta seja feita por escrito e só aceitar documentos originais.

Os documentos essenciais que devem ser exigidos do vendedor do carro são: Comprovantes de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Seguro Obrigatório (DPVAT); Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos e Certificado de Transferência – datado, preenchido e com firma reconhecida (recibo/ contrato de venda).

O consumidor deve ficar atento e verificar a autenticidade dos documentos, além de conferir se os dados neles constantes são compatíveis ao veículo escolhido: número de chassis, cor, ano de fabricação, modelo etc.

Saliento que existem sites pagos que fazem a busca completa dos veículos, tais como se já passaram por leilão, se possuem sinistros, multas, documento atrasado e até a quantidade de proprietários, sendo esta uma opção para o consumidor não ser enganado.

Problemas relacionados à compra de um carro usado que não forem resolvidos pela concessionária/loja, poderão ser registrados junto ao Procon de sua cidade ou ainda ingressar judicialmente para garantir os seus direitos.

(*) O autor é advogado inscrito na OAB/SP sob o n° 263.064, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e Especialista em Direito do Consumidor, ex-diretor do Procon São Carlos/SP e ex-representante dos Procons da Região Central do Estado de São Paulo, Presidente da Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor da 30ª Subseção da OAB/SP.

