Ciência e Religião - “Sem qualquer conflito” diz Vanderlei Bagnato

Há treze anos que acompanho de perto o trabalho do cientista são-carlense, Vanderlei Bagnato, da USP de São Carlos. E, nesse período de tempo, também tive a oportunidade de, em alguns momentos, ver o homem que está por trás do cientista. A generosidade, simplicidade, prestatividade, e, principalmente, a preocupação constante e voluntária em fazer algo em prol dos outros, do seu semelhante, marcam a sua vida. A tudo isso se adiciona a sua grande devoção à fé cristã, caracterizada pelas inúmeras colaborações e trabalhos voluntários que usualmente faz na Igreja da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos, devoção essa também marcada e reconhecida através de sua participação ativa na mais antiga academia de ciências do mundo (1603) - a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano -, onde, ao ser o único representante do Brasil, ocupa um dos oitenta lugares reservados a acadêmicos mundiais - cristãos ou não - nomeados pelo Papa. Ali, a missão de Bagnato e de todos os restantes acadêmicos é promover a pesquisa, examinar questões científicas elencadas pelo Vaticano, tendo o foco de encontrar soluções para os mais diversos problemas que a Humanidade enfrenta, através de ciência fundamental - ciência e tecnologia de problemas globais, ciência para os problemas do mundo em desenvolvimento, política científica, bioética e epistemologia. Contudo, muitas são as vozes que afirmam que existe um conflito latente entre ciência e religião, ou seja, que as duas não podem conviver no mesmo espectro, algo que Vanderlei Bagnato descarta completamente. Em todas as declarações proferidas sobre esse tema e que eu próprio testemunhei, Vanderlei Bagnato sempre afirmou que não existe qualquer conflito porque quem se dedica à ciência, como ele, e na sua área, tem o objetivo de entender cada vez mais as leis materiais, como átomos, moléculas e como todas elas se comportam. Por outro lado, Bagnato afirma que a religião dá um conforto ao promover reflexões sobre as leis espirituais e que embora sejam domínios diferentes, ciência e religião convivem harmonicamente. Para o cientista, não há conflitos de qualquer espécie e não deverão ser promovidos porque o mais importante é cumprir aquilo que é o destino do ser humano - fazer o bem. Em uma de suas intervenções, Vanderlei Bagnato afirmou que, como cientista, procura trabalhar para entender as leis da matéria com o intuito de ajudar a dar um retorno para sociedade, enquanto que na sua parte espiritual ele procura um conforto e uma paz para fazer bem aquilo que é sua obrigação como homem. “Sem qualquer conflito”. Luceat lux vestra

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

