Casa de Portugal de São Carlos presente na recepção ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

Através de convite formulado pelo Presidente da Casa Ilha da Madeira, Dr. José Manuel Dias Bettencourt, a Casa de Portugal de São Carlos esteve presente naquela agremiação lusitana localizada na cidade de São Paulo, no passado dia 31 de janeiro, quando da recepção ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. Paulo Cafôfo, que realizou a sua primeira visita oficial ao Brasil. Como atual presidente da Casa de Portugal de São Carlos, tive a oportunidade de dialogar com o governante, tendo-lhe desejado os maiores sucessos no desempenho de suas funções. Na ocasião, e dentre outros convidados, foi também possível dialogar com o Embaixador de Portugal no Brasil, Dr. Luís Faro Ramos e com o recém-empossado Cônsul Geral de Portugal em São Paulo, Embaixador António Pedro Rodrigues da Silva, que chegou ao Brasil há uma semana e ainda se encontra em processo de instalação, junto com sua família. Esteve presente, também, o ex-deputado da Assembleia da República Portuguesa, Dr. Paulo Porto Fernandes, personalidade que continua a se manter muito ativa na interligação entre o governo português e a comunidade residente no círculo fora da Europa. Ciente de que um novo ciclo se inicia, o Embaixador Luís Faro Ramos mostrou-se otimista com a chegada do novo Cônsul Geral de Portugal em São Paulo, afirmando que muitas coisas terão que ser avaliadas e algumas reiniciadas, tendo em consideração a atenção do governo português às comunidades portuguesas radicadas no Brasil. Quanto ao novo Cônsul Geral, ele afirmou que está muito entusiasmado por iniciar quanto antes o seu trabalho, tendo em consideração as suas experiências anteriores, principalmente a mais recente vivida na Austrália junto à comunidade portuguesa ali radicada. O Embaixador António Pedro Rodrigues da Silva é uma pessoa extrovertida, com um diálogo fácil, obviamente não descurando de sua função. No diálogo mantido com ele tive a oportunidade de saber que neste momento a sua maior preocupação é a instalação dele e de sua família na cidade de São Paulo, e conhecer bem a cidade, em primeiro lugar, para que depois possa ter a tranquilidade necessária para avaliar as necessidades do Consulado Geral de Portugal em São Paulo e agir em conformidade, tendo em consideração, igualmente, o necessário conhecimento de todo o Estado. Nessa conversa, o diplomata enfatizou: “Vou precisar muito da ajuda de todos vocês, das organizações instituídas pela comunidade portuguesa radicada no Estado, para que eu possa agir de forma rápida nas principais questões. E conto com vocês para isso”. Igualmente através de uma conversa, o Dr. Paulo Porto Fernandes fez questão de sublinhar a premente urgência em se resolverem os problemas existentes no Consulado Geral de Portugal em São Paulo, que se arrastam há cerca de três anos, nomeadamente no capítulo dos atendimentos e apoio às comunidades portuguesa, brasileira e luso-descendente, tendo manifestado esperança na instalação de um Consulado Honorário na cidade de São Carlos. Caso se concretize, esse acontecimento reativará um trabalho exemplar realizado ao longo de cerca de cinquenta anos (1952/2000) pelo nosso saudoso compatriota, Sr. Óscar Ferreira, último Cônsul Honorário de Portugal em nossa cidade, falecido no ano 2000. Continuamos confiantes, agora mais do que nunca, com a chegada do Embaixador António Pedro Rodrigues da Silva, tendo como exemplo o excelente trabalho que fez no Consulado Geral de Portugal em Camberra, Austrália.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

