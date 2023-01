A tradição do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – Universidade de São Paulo (USP)

A missão do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) é servir a comunidade em suas necessidades educacionais, de pesquisa, inovação tecnológica e de cultura e extensão universitária nas áreas da Física e de suas interfaces com as outras áreas do conhecimento. Para tanto, o IFSC/USP tem por objetivo:

Prover disciplinas básicas de Física Universitária de alta qualidade, essenciais a formação de alunos, para os outros cursos de graduação do Campus de São Carlos.

Prover ensino de alta qualidade nos cursos de graduação e pós-graduação da Unidade, com sólida formação em Física básica e aplicada, preparando os estudantes tanto para estudos avançados de pós-graduação e desenvolvimento de carreira acadêmica, como para o mercado de trabalho fora do ambiente acadêmico.

Desenvolver pesquisas de alta qualidade nas áreas de fronteira da Física Teórica e Experimental, bem como em suas interfaces com outras áreas do conhecimento, como Ciência dos Materiais, Computação clássica e quântica, Biologia e Medicina.

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país, promovendo a inovação tecnológica em colaboração com empresas públicas e privadas.

Contribuir com a educação brasileira, pela formação básica e continuada de professores de Ciências e de Física para o Ensino Fundamental e Médio.

Contribuir para a divulgação e disseminação do conhecimento científico e tecnológico no cerne da comunidade na qual o IFSC/USP se insere e no âmbito geral da sociedade.

Contribuir, com o apoio através de parcerias com outras Instituições de Ensino e Pesquisa, na disseminação de conhecimentos gerais de interesse da sociedade, cultura e artes, contribuindo também para a formação humanista da comunidade na qual o IFSC/USP se encontra.

O Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Júnior – Diretor do IFSC – USP, explica em uma entrevista para o jornalista Ms. Kleber J. S. Chicrala (CEPOF – INCT – IFSC – USP – Difusão Científica e Jornalismo Científico) sua trajetória e a importância do IFSC – USP para o Brasil e toda a sociedade. ( ASSISTA TAMBÉM PELO CANAL 10 DA NET SÃO CARLOS E SITE DO CEPOF – IFSC - USP).

Fontes: IFSC – USP; Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Júnior – Diretor do IFSC – USP; e Ms. Kleber J. S. Chicrala (CEPOF – INCT – IFSC – USP – Difusão Científica e Jornalismo Científico).

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC) -USP está localizado no campus da USP de São Carlos, é uma unidade que contribui com a formação de físicos, engenheiros, matemáticos, químicos, arquitetos e professores para o ensino médio e fundamental. Além disto, as pesquisas realizadas dentro de nossas instalações, contribuem não só com o avanço cientifico de um modo geral, mas também, tem contribuído principalmente, para alimentar a tecnologia do país. Técnicas, componentes e equipamentos desenvolvidos pelo IFSC tem alimentado a economia brasileira. Nossas atividades de extensão, complementam a educação dos cidadãos de todas as faixas etárias, e alivia muitos problemas da população através dos diversos programas de implementação de novas tecnologias terapêuticas, otimização na exploração de petróleo, desenho de novos fármacos, técnicas de biotecnologia dentre outras. Desta forma, dentro do espírito e concepção moderna de universidade, temos preenchido de forma quase que completa aquilo que a sociedade espera. A seguir, apresentamos de forma mais completa nossa missão e atividades.