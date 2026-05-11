Procissão da Festa de Nossa Senhora de Fátima altera trânsito no Jardim Paraíso nesta quarta-feira

Trânsito - Crédito: divulgação

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no Jardim Paraíso, realiza nesta quarta-feira, 13 de maio, a tradicional Festa da Padroeira. A programação terá início às 18h30 com a celebração da Santa Missa e, logo após, às 19h, os fiéis participarão de uma procissão luminosa pelas ruas do bairro.

Para garantir a segurança dos participantes durante o evento religioso, haverá interdição temporária do tráfego em algumas vias do entorno. O percurso da procissão terá saída em frente à igreja, seguindo pela Rua Dona Maria Jacinta até a Rua Vitor Manoel de Souza Lima. Em seguida, os participantes passarão pela Rua Conselheiro Soares Brandão até a Rua Miguel Petroni, depois pela Rua Major Júlio Salles, retornando pela Rua Dona Maria Jacinta até a igreja.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, por meio do Departamento de Trânsito, orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção durante o período da procissão e, se possível, utilizarem rotas alternativas para evitar transtornos.

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