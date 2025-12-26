Nova Jerusalém informa notas de falecimento

Funerária Nova Jerusalém -



NOTA DE FALECIMENTO





FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 25/12/2025 em São Carlos - SP o SR. PEDRO ARTUR LOTO. Seu féretro será velado dia 26/12/2025 a partir das 08:00 hs na Igreja São Francisco de Assis localizado na Rua Ceará, 480 - Jardim Pacaembu, São Carlos – SP. O encerramento será às 14:30hs do mesmo dia. Após o encerramento seu féretro será encaminhado para ser cremado.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 25/12/2025 em São Carlos – SP, a SRA. MARIA IRENE SILVA.

O seu velório será realizado dia 26/12/2025 a partir das 14:30hs e seu sepultamento dia 26/12/2025 ás 16:00hs, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para ser sepultado no cemitério Jardim da Paz.



