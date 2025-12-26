(16) 99963-6036
sexta, 26 de dezembro de 2025
Obituário

Nova Jerusalém informa notas de falecimento

26 Dez 2025 - 10h11Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO
 
 
      FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 25/12/2025 em     São Carlos - SP o SR. PEDRO ARTUR LOTO. Seu féretro será velado dia 26/12/2025 a partir das 08:00 hs na Igreja São Francisco de Assis localizado na Rua Ceará, 480 - Jardim Pacaembu, São Carlos – SP. O encerramento será às 14:30hs do mesmo dia. Após o encerramento seu féretro será encaminhado para ser cremado.

NOTA DE FALECIMENTO
 

      FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 25/12/2025 em São Carlos – SP, a SRA. MARIA IRENE SILVA.
O seu velório será realizado dia 26/12/2025 a partir das 14:30hs e seu sepultamento dia 26/12/2025 ás 16:00hs, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para ser sepultado no cemitério Jardim da Paz. 
        
