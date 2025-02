VW amplia produção em São Carlos e gera 45 novos empregos

Fábrica de motores da VW - Crédito: divulgação

Um acordo firmado entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a Volkswagen do Brasil vai garantir investimentos na produção em São Carlos e gerar 45 empregos de forma imediata. Na manhã deste domingo, 16 de fevereiro, trabalhadores da VW realizaram uma reunião plenária no Clube dos Metalúrgicos, no Santa Felícia, para discutir este acordo. Ao longo das próximas semanas será avaliado em assembleia dos trabalhadores.

Em 2023, a montadora fez acordo com os Sindicatos de Metalúrgicos comprometendo-se com a produção de dois modelos híbridos e outros carros novos. O acordo inédito garantiu a produção em dois turnos nas quatro plantas (São Carlos, São Bernardo, Curitiba e Taubaté).



A empresa que produz motores a combustão em São Carlos desde 1996, vai produzir motores e componentes para os modelos híbridos. Haverá processo seletivo e contratação de funcionários ainda no primeiro semestre, resultado da ampliação das vendas no Brasil e dos novos modelos previstos nos acordos.



O Sindicato de São Carlos está negociando ajuste do acordo de 2023 devido mudanças no planejamento de lançamentos, tal ajuste deve garantir antecipação de PLR, mudanças no regime de horas extras e outros benefícios.



EXTENSÃO DE ACORDO – No dia 10 de novembro de 2023, os Trabalhadores na Volkswagen planta de São Carlos, aprovaram em assembleia, a Extensão do Acordo Coletivo de Trabalho até 2028, sendo que o acordo em vigor vence em 2025.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, a votação se deu após oito semanas de negociações entre os Sindicato das 4 plantas e a montadora, por intermédio do Sindicato, CSE e Comissão de Fábrica.



O acordo garantia antecipação de investimentos e manutenção dos empregos, previsibilidade para a empresa e também para os trabalhadores. Para a planta de São Carlos o investimento negociado para a produção do motor 1.5 híbrido-flex EVO2 e o credenciamento para fabricação de componentes do motor híbrido garantirá o futuro da fábrica, pois o Motor EA 211 atual, tem prazo de validade em função das normas de emissão de poluentes.

