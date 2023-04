Vacinação contra a gripe começa nesta terça-feira

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a vacinação contra a influenza (gripe) nesta terça-feira, 11, para todos os grupos prioritários. A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), das 7h30 às 16h30.

Nesta primeira etapa, estão aptos a se imunizar as crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas, idosos (60 anos ou mais), trabalhadores da saúde, professores, profissionais das Forças Armadas, indígenas, adolescentes em medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com deficiência e pessoas portadoras de comorbidades. No ato da imunização, as pessoas devem levar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação.

No Brasil, a vacina influenza é trivalente e contém a combinação de três tipos de cepas de vírus que circulam atualmente. Em 2022, o município de São Carlos atingiu 67,3% de cobertura vacinal dos grupos prioritários.

“A nossa estimativa é vacinar 101.726 pessoas pertencentes aos grupos prioritários, sendo 45.951 pessoas com 60 anos ou mais e 16.436 crianças de 6 meses a 5 anos”, revela a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins.

VACINA BIVALENTE CONTRA A COVID-19

Também nesta terça-feira, 11, a Prefeitura amplia os públicos da vacinação bivalente contra a Covid-19. A imunização também ocorre em todas as UBS’s e USF’s e passam a estar habilitados a receber a vacina os profissionais de saúde, as pessoas com comorbidades (com 12 anos de idade ou mais), pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Antes disso, os idosos, as pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais e a população indígena, ribeirinha e quilombola também já estavam aptos a se imunizar.

É importante ressaltar que, no caso da vacina bivalente, as pessoas precisam ter recebido ao menos duas doses de vacina contra a Covid-19 anteriormente, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, menciona que a ampliação do público-alvo ocorre após a realização de um estudo técnico envolvendo a quantidade de imunizantes disponíveis. “A procura pela vacina bivalente tem sido baixa até o momento pelos públicos abrangidos, então foi possível abrir a vacinação para novos grupos. Além disso, lembramos que os munícipes que forem às unidades de saúde podem receber as duas vacinas simultaneamente, vacinando-se tanto contra a influenza quanto contra a Covid-19”, disse Denise.

