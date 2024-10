USP São Carlos abre inscrições para mestrado ou doutorado em matemática

SIGA O SCA NO

28 Out 2024 - 07h38

28 Out 2024 - 07h38 Por Matheus Martins Fontes

Criado em 1970, programa do ICMC é um dos mais tradicionais do Brasil, sendo reconhecido por sua excelência internacional - Crédito: Pexels

Se você está em busca de uma oportunidade para aprimorar sua formação científica na área de matemática na USP São Carlos pode se inscrever em uma das 20 vagas oferecidas para quem concluir a graduação e 20 para quem terminar o mestrado até o início do próximo semestre. As oportunidades são oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Mat) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC).

É possível se inscrever até 16h do dia 5 de novembro. Para acessar o edital e o formulário de inscrição para o mestrado, basta acessar este link: https://icmc.usp.br/e/2ac18. No caso do doutorado, acesse este link: https://icmc.usp.br/e/d3f63. São reservadas quatro posições para quem se declarar preto ou pardo e uma para indígenas.

A finalidade do mestrado é dar aos estudantes condições de desempenhar, com proficiência, funções docentes de graduação, bem como oferecer uma introdução à pesquisa. Já o doutorado proporciona uma formação científica ampla e aprofundada, de forma que o estudante possa desenvolver sua capacidade de pesquisa científica em matemática.

Diferenciais do Programa

Ao longo das mais de cinco décadas de existência, o PPG-Mat do ICMC alcançou crescimento e reconhecimento ímpares, sendo que, desde 2013, é classificado com nota máxima (7) pela Capes.

O programa tem, ainda, importante participação na formação de docentes e lideranças para diversas instituições de ensino e pesquisa em todo o Brasil. Em média, forma quase 7% da média nacional de doutores em matemática por ano, um dos indicativos mais expressivos de sua integração com a sociedade e, sendo responsável por importantes iniciativas para promover a internacionalização da pesquisa em matemática do país.

Outro diferencial do PPG-Mat é oferecer aos ingressantes a oportunidade de estudar e realizar suas pesquisas em São Carlos, uma cidade no interior do Estado de São Paulo conhecida como capital da tecnologia, que possui uma vida universitária muito dinâmica e variada. É possível, assim, conciliar uma ótima qualidade de vida, morando, por exemplo, a menos de 15 minutos de caminhada da Universidade (ou a menos de 5 minutos de carro) e ter acesso a todos os recursos e à infraestrutura oferecida pela USP.

