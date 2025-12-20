USP São Carlos abre inscrições para curso online completo de Python em 2026

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o curso online Python: do básico ao avançado com estudos de caso, voltado a profissionais e graduados que desejam aprofundar conhecimentos em programação e ampliar a atuação no mercado de trabalho. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de janeiro.

Com carga horária total de 30 horas, o curso será realizado entre 9 de fevereiro e 10 de março de 2026, em formato remoto, combinando aulas gravadas, exercícios práticos e sessões semanais ao vivo para esclarecimento de dúvidas. As atividades utilizam ferramentas como Jupyter Notebooks e a plataforma Moodle, garantindo acompanhamento e interação entre alunos e docentes.

A formação é destinada a profissionais das áreas de computação, sistemas de informação, ciência de dados, engenharia, estatística, matemática, saúde e outros campos que utilizam programação em suas rotinas. Para participar, é necessário ter concluído um curso de graduação. O valor total é de R$ 900, sendo R$ 200 referentes à taxa de inscrição.

Candidatos que não puderem arcar com o custo poderão solicitar bolsa de estudos até o dia 13 de janeiro, no momento da inscrição. O cadastro deve ser feito pelo link: https://icmc.usp.br/e/am8h5.

O curso é coordenado pelas professoras Solange Rezende e Mirela Teixeira Cazzolato e contará com aulas ministradas pelos docentes Dilvan de Abreu Moreira, Lucas Pascotti Valem e Mirela Teixeira Cazzolato. Segundo a professora Solange, um dos diferenciais da iniciativa é a abordagem prática com estudos de caso. “Atualmente, o Python é uma das linguagens mais requisitadas e versáteis, sendo essencial para atuação em áreas como ciência de dados, engenharia, negócios e tecnologia”, destaca.

O conteúdo está dividido em três módulos. O primeiro aborda introdução a algoritmos e Python, com conceitos básicos de computação, lógica de programação, fluxogramas e primeiros passos na linguagem. O segundo módulo trata da programação Python introdutória, incluindo tipos de dados, estruturas condicionais e de repetição, funções, listas, tuplas, dicionários e manipulação de arquivos. Já o terceiro módulo foca em programação Python avançada, com uso de bibliotecas como NumPy, Pandas, Matplotlib, Plotly e Scikit-learn, além de orientação a objetos, funções lambda, tratamento de erros e aplicação de inteligência artificial generativa como apoio ao desenvolvimento.

Todo o material didático, incluindo as tutorias ao vivo — que também serão gravadas —, ficará disponível aos participantes por até seis meses após o término do curso. Ao final, quem obtiver frequência mínima de 75% e nota igual ou superior a 7 receberá certificado de atualização emitido pela USP.

