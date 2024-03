USP oferece curso introdutório híbrido com 600 vagas presenciais e mais 50 mil online

Com seis horas de duração. Além de ser transmitido pelo YouTube, acontecerá presencialmente no Centro de Difusão Internacional da USP - Crédito: Freepik

Quatro professores da USP, especialistas em inteligência artificial, vão oferecer um curso introdutório gratuito para qualquer pessoa que deseja conhecer conceitos básicos da área. Além da introdução à área de inteligência artificial, os participantes poderão compreender como funciona o processamento de linguagem natural, a visão computacional, o aprendizado de máquina e conhecer as perspectivas futuras desse campo, que está no centro das discussões em todo o mundo.

A iniciativa faz parte das comemorações dos 90 anos da Universidade e será realizada de forma híbrida: há 600 vagas para quem desejar acompanhar o curso presencialmente e mais 50 mil para aqueles que optarem por assistir via YouTube. Com seis horas de duração, o curso ocorrerá no dia 5 de abril, sexta-feira, em dois períodos: das 9h às 12h, e das 14h às 17h.

Para participar presencialmente, o único pré-requisito é poder comparecer ao local em que as atividades serão oferecidas, no Centro de Difusão Internacional da USP, no campus do Butantã, na capital de São Paulo. Para se inscrever nessa opção, basta acessar o Sistema Apolo da USP até dia 25 de março ou enquanto houver vagas, por meio deste link: https://icmc.usp.br/e/574af.

Já para participar do curso a distância, basta ter conhecimentos básicos que permitam utilizar um computador e acessar a internet para assistir às aulas e realizar a atividade final de avaliação. Para se inscrever nessa opção, basta acessar o Sistema Apolo da USP até dia 25 de março ou enquanto houver vagas, por meio deste link: https://icmc.usp.br/e/57afc.

No momento de preencher um dos formulários de inscrição, atente-se para inserir todas as informações corretamente, em especial o nome e o endereço de e-mail. Todos os inscritos e aprovados receberão certificados após o encerramento do curso.

Promovido por pesquisadores do projeto Synestech.AI e do Centro de Inteligência Artificial da USP (C4AI), o curso faz parte do programa do Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP), e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU), ambas da USP. A iniciativa será ministrada pelo professor Thiago Pardo, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), e pelos professores Roberto Marcondes Cesar Junior, Roberto Hirata Junior e Nina Hirata, do Instituto de Matemática e Estatística (IME).

Além das aulas do dia 5 de abril, na semana seguinte, de 8 a 12 de abril, serão promovidos bate-papos virtuais sobre inteligência artificial, diariamente, das 14 às 15 horas, via Google Meet. A participação nessas atividades extras não é obrigatória.

