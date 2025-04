Unilab oferece soluções de atendimento via WhatsApp

Compartilhar no facebook

A Unimed São Carlos reforça seu compromisso com a excelência no atendimento ao disponibilizar o canal de WhatsApp para os serviços do Unilab, seu Laboratório próprio. Essa iniciativa visa proporcionar maior comodidade, agilidade e segurança aos clientes na realização de exames laboratoriais.

Atendimento Personalizado pelo WhatsApp

Por meio do número (16) 2107-8300 (opção 2), os clientes podem:

Realizar o pré-cadastro de exames;

Agendar a coleta de exames sem jejum;

Esclarecer dúvidas sobre procedimentos e orientações sobre jejum e preparo.

O atendimento via WhatsApp está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30, e aos sábados, das 7h às 10h30. A maioria dos exames não exige jejum, e com o agendamento é possível escolher um horário mais tranquilo para ir ao Unilab, evitando filas e atrasos.

Além disso, o Unilab conta com três unidades estrategicamente localizadas para melhor atender a população:

Unilab Ouro: Rua Marechal Deodoro, 3349 – Vila Nery

Unilab Carlos Botelho: Avenida Dr. Carlos Botelho, 1055 – Centro

Unilab Vila Prado: Avenida Dr. Teixeira de Barros, 181 – Vila Prado

Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30, e aos sábados, das 7h às 10h30, para coleta e entrega de materiais. A entrega de resultados ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 11h.

Compromisso com a Qualidade

O Unilab é certificado pela ISO 9001:2015, evidenciando seu compromisso com a qualidade, excelência e a melhoria contínua dos serviços prestados.

Com o canal de atendimento via WhatsApp, a Unimed São Carlos reafirma seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e acessíveis, proporcionando uma experiência mais prática e confortável aos seus beneficiários.

