Servidores municipais devem votar proposta de reajuste apÃ³s feriado

Sindspam SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o

Os servidores públicos municipais devem votar, em assembleia, na próxima semana, após o feriado da Semana Santa, a proposta final de Acordo Coletivo da Prefeitura de São Carlos. Uma nova proposta é aguardada pelos sindicalistas até amanhã, já que quinta-feira, dia 2, é ponto facultativo e, na sexta-feira, dia 4, é feriado da Paixão de Cristo.

Na tarde desta segunda-feira, diretores do SINDSPAM (Sindicato dos Servidores Municipais e Autárquicos de São Carlos) estiveram reunidos com a comissão de negociação da Prefeitura. A Prefeitura propõe a reposição da inflação com reajuste de 3,81% (IPCA), mais um aumento de 5% no Ticket Alimentação, que resulta em R$ 60, e a adoção do Plano de Carreira. Os sindicalistas decidiram barrar a proposta ainda na mesa, e assim ela sequer será levada a uma assembleia da categoria.

O vice-presidente do SINDSPAM, Lucinei Custódio, disse que a categoria reivindica um reajuste de 6%, que soma os 3,81% do IPCA mais um aumento real de salário de 2,19%, o que daria um aumento total de 6%. Segundo ele, a proposta será levada à análise da categoria em assembleia.

Custódio ressalta que a pauta do sindicato tem um total de 30 itens. “Dentro das cláusulas econômicas reivindicamos o aumento real de salário, o aumento do ticket refeição e o plano de carreira, que cobramos desde o governo Newton Lima. Até hoje essa lei não está em vigor. O pessoal da Educação tem plano de carreira e o pessoal do SAAE tem plano de carreira. Os demais servidores não têm plano de carreira. Isso impacta financeiramente e pode influenciar na nossa negociação salarial”, destaca ele.

Segundo ele, já foram realizadas várias reuniões e serão feitas mais algumas ainda. “A ideia de greve não parte da cabeça do sindicato. Depende de quanto o prefeito está disposto a negociar. A Justiça hoje considera todo serviço como essencial. Na Prefeitura há muitos serviços essenciais. Vejo que este ano a Prefeitura tem margem para um reajuste aceitável. Esperamos fechar a negociação com um bom acordo e sem greve”, ressalta.

Como a negociação vai adentrar o mês de abril, o pagamento do trabalho exercido durante o mês de abril será pago, em maio, com valores retroativos para readequar o salário do trabalho realizado em março.

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