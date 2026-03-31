Os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Afonso Fioca Vitali (CAIC), de São Carlos, embarcaram nesta semana para Brasília em uma experiência que promete marcar suas vidas. Eles participaram, na segunda-feira (30/03), das comemorações pelos 32 anos da Agência Espacial Brasileira e dos 20 anos da Missão Centenário, ao lado do astronauta e senador Marcos Pontes.

A viagem contou com o acompanhamento da equipe gestora da educação municipal: Michelli Dotti, diretora do Departamento de Educação Básica e Supervisão de Ensino; Melina Mendes, diretora da escola; Bruna Silva, coordenadora; e a professora Juliana Guilen. Entre os estudantes que representam o município participaram Ana Clara Pereira, João Lucas Carvalho e Mariana Oliveira.

O prefeito Netto Donato e seu assessor Rafael Aroca também acompanharam a delegação. Em Brasília, o prefeito destacou a importância da iniciativa. “É uma oportunidade única para nossas crianças. Elas terão contato direto com a ciência e a inovação, vivenciando experiências que certamente vão inspirar seus futuros caminhos”.

O secretário de Educação, Roselei Françoso, reforçou o papel da escola pública em proporcionar vivências transformadoras. “Quando nossos alunos participam de eventos dessa dimensão, eles percebem que o conhecimento abre portas. É um estímulo para que continuem acreditando no poder da educação”.

A programação inclui atividades imersivas, oficinas e visitas institucionais, além da exposição “Missão Centenário – 20 anos”, que revive o legado da primeira missão espacial brasileira. O público pode ver de perto itens históricos levados por Marcos Pontes à Estação Espacial Internacional em 2006, como a bandeira do Brasil e uma réplica do chapéu usado por Santos Dumont. Há também trajes utilizados na missão, fragmentos de asteroides e equipamentos de outras expedições espaciais.

Em seus relatos, Marcos Pontes relembra que a Missão Centenário foi uma homenagem aos 100 anos do voo do 14-Bis e que, para ele, “nenhum sonho é grande demais para o Brasil”. A exposição traz ainda experiências de realidade virtual que simulam a sensação de estar em órbita, além de oficinas voltadas para crianças, aproximando-as da ciência de forma lúdica e inspiradora.

Para o prefeito Netto Donato, “a presença dos alunos da EMEB Afonso Fioca Vitali em Brasília simboliza não apenas o orgulho da comunidade escolar, mas também o compromisso da cidade de São Carlos em incentivar novas gerações a sonhar alto e acreditar que o espaço não é um limite, mas um começo”.

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