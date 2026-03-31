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SÃ£o Carlos promove programaÃ§Ã£o especial de conscientizaÃ§Ã£o sobre o autismo

31 Mar 2026 - 20h40Por Jessica Carvalho R
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Autismo - Autismo -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, realiza nos dias 1º e 11 de abril uma programação especial em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Com o tema “Autonomia se constrói com Apoio”, as atividades buscam ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista e reforçar a importância da inclusão e do respeito às pessoas autistas.

A abertura da programação ocorre nesta quarta-feira (1º/4), às 8h30, no auditório do Paço Municipal, com a palestra “Minha História, Meu Jeito de Ver o Mundo”, ministrada por Saulo Ribeiro Andrade Silva, de 28 anos, pessoa autista e estudante de Licenciatura em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos.

Na sequência, será realizada a apresentação “Entender para Acolher: empatia no atendimento e estratégias para lidar com crises no Autismo”, conduzida por Marli Moretti, educadora e ativista da causa, e pelo professor Isaías, especialista em Educação Especial com atuação no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e na área de Psicopedagogia.

A programação continua no dia 11 de abril com uma caminhada de conscientização. A concentração será às 8h30, na Praça Coronel Salles, com saída prevista para as 9h em direção à Praça dos Voluntários, pela Avenida São Carlos.

No local, das 9h20 às 12h, haverá atividades gratuitas abertas ao público, como brinquedos, distribuição de algodão doce e pipoca, além do Trenzinho da Alegria. A iniciativa contará com a participação de instituições, secretarias municipais e população em geral.

Durante o evento, também será realizada a emissão do Cartão Mais Acesso, destinado a pessoas com deficiência. Para solicitar o documento, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e laudo médico.

A ação envolve, além da secretaria organizadora, entidades de apoio à causa e as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e demais pastas da administração municipal, reforçando o compromisso com a inclusão e a cidadania.

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