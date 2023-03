Uma guerreirinha de São Carlos que se recupera após uma complicada cirurgia

Isabela antes e depois do procedimento cirúrgico: agora convalescente, ela espera o momento de voltar a brincar - Crédito: Comunicação Santa Casa

Um dia que ficará marcado na vida de uma família que hoje reside em São Carlos. Mais especificamente para a pequena e guerreira paulistana (de nascimento), mas são-carlense de coração, Isabela Duarte, de 12 aninhos e para os papais Luís Fernando Duarte e Ruth Sampaio Duarte.

Mais especificamente no dia 9 de fevereiro, uma quinta-feira, durante 7 horas, na Santa Casa de São Carlos a garotinha foi submetida a cirurgia de escoliose grave neuromonitorizada pela primeira vez pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o cirurgião de coluna vertebral, Danillo Vilela, a escoliose é um distúrbio da curvatura. No caso da pequena, trata-se de uma escoliose congênita desenvolvida ao longo da vida. “Com o crescimento dela, essa alteração foi aumentando gradativamente e chegou em um nível importante, onde causou uma deformidade significativa, limitações e comprometimento na locomoção”, explicou.

A família reside no Azulville e o São Carlos Agora com o auxílio da assessoria de comunicação da instituição de saúde conseguiu uma entrevista com Ruth (a mamãe) e com Isabela, que está em franca convalescença.

A família encontra-se feliz, já que a recuperação de Isabela tem sido positiva e em poucos dias, voltará a ter uma vida normal.

Inicialmente o SCA conversou com a emocionada mamãe. Ruth disse que a filha teve uma infância normal, andou com 10 meses e fazia todas as atividades que sua irmã fazia. “Mas a partir dos 10 anos a curvatura começou a acentuar e no fim do ano de 2021 acentuou muito. Desde então, as dores (desde 2019 ela já sentia quando ficava muito tempo sentada, exemplo na escola) com o passar do tempo só aumentou, ao ponto de dormir muito mal nos últimos meses. Ela fazia natação, mas nas últimas semanas parou, porque até para respirar estava difícil”, disse. Para nós pais ver ela sofrendo era muito difícil e a espera por uma data da cirurgia foi terrível”, lembrou.

NÃO VE A HORA DE BRINCAR E PASSEAR

O momento é de cautela. Afinal, a recuperação tem que ser gradativa, com acompanhamento e com muita calma. E como ela disse ter paciência, a perspectiva é de que em muito em breve, Isabela estará brincando e passeando.

O São Carlos Agora fez uma série de perguntas a pequena corintiana (torce para o clube devido ao papai). Sensata, disse que recebeu o carinho e apoio dos pais, familiares e amigos e não teve medo da operação. Mas garantiu que guarda uma grande expectativa para poder voltar a brincar e passear (pois agora conhecer novos locais).

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - Como era conviver com este problema de saúde? Impedia você de ter uma vida tranquila? Conseguia brincar?

Isabela Duarte - Sentia dor todos os dias e nada aliviava. Eu não conseguia fazer qualquer coisa que exigia que eu ficasse parada. Brincava de coisas mais tranquilas, sem pega-pega.

SCA - Quando soube que uma operação poderia te dar uma vida melhor, ficou feliz e incentivada a fazer? Teve medo?

Isabela - Fiquei feliz, mas não me emocionei muito porque já sabia que seria meu caso. Não tive medo porque sabia que estaria dormindo o tempo todo.

SCA - Os papais te deram todo o carinho e apoio? E os familiares? Se sentiu forte nos momentos que antecederam a cirurgia?

Isabela - Todos meus familiares ficaram felizes e me deram apoio sim.

SCA - Como foi o pós-operatório? Sentiu dores? Se sentiu mais confortável?

Isabela - Nos primeiros dias quando a anestesia passou e o medicamento acabava eu queria morrer, mas quando o tempo foi passando a dor foi diminuindo bastante.

SCA - Agora em casa, com os papais, familiares e amiguinhos. Está se recuperando bem? Está ansiosa para ir à escola, brincar, passear? Por que?

Isabela - Sim, estou me recuperando bem. Não estou ansiosa para voltar para escola, mas para brincar e passear sim, porque adoro sair de casa.

SCA - A partir de agora, qual é seu sonho? O que pretende fazer no futuro?

Isabela - Não tenho sonhos. Pretendo me formar e trabalhar com algo que eu não fique parada porque não gosto de ficar parada. E agora não é nem questão de dor

SCA - Qual a profissão que gostaria de ter? Torce para algum clube? Qual?

Isabela – Não tenho plano para o futuro e depois no Ensino Médio eu decido. Torço para o Corinthians (para não chatear meu pai)

SCA - Qual o recado que deixa para o médico que a operou e para os enfermeiros que cuidaram de você?

Isabela - Obrigada por fazerem seu trabalho com tanto profissionalismo. Adorei o resultado da cirurgia e adorei a forma que cuidaram de mim.

SCA - Qual o recado que deixa para os seus papais, familiares e amiguinhos?

Isabela – Obrigada pelo apoio.

SCA - Se tivesse que fazer uma declaração de amor à vida, o que escreveria?

Isabela - Obrigada por me ensinar a ser forte e paciente.

