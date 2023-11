UFSCar seleciona veterinário para atuar em projeto realizado em assentamentos rurais

UFSCar seleciona veterinário para projeto realizado em assentamentos rurais - Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições na seleção de Médico Veterinário para atuar como Técnico Agropecuário no projeto "Sistemas Agroecológicos em assentamentos rurais para a soberania alimentar no estado de São Paulo", realizado pelo Centro de Ciências da Natureza (CCN), localizado no Campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em Buri. Profissionais com formação de nível superior em Medicina Veterinária podem participar do processo seletivo. É preciso ter experiência, de no mínimo dois anos, em produção de galinha caipira ecológica para postura na agricultura familiar e estar inscrito junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.

O candidato contratado terá como atribuições o apoio às atividades de orçamento e instalação de aviário, o acompanhamento e assessoria no processo de produção e comercialização de ovos, a organização de atividades de capacitação e dias de campo, assim como o levantamento de dados e elaboração de relatórios. A dedicação é de 20 horas semanais. O valor da remuneração mensal prevista, via contratação CLT, é de R$ 3 mil, além de vale alimentação de R$ 572.

Os interessados devem se inscrever pelo formulário eletrônico disponível em https://bit.ly/PSS_007_2023_14841, até o dia 28 de novembro. A seleção é composta por análise dos documentos exigidos no Edital e entrevista. O resultado final será divulgado no dia 13 de dezembro no site da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar - responsável pelo processo seletivo, em www.fai.ufscar.br. Na página está disponível o Edital na íntegra.

