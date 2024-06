UFSCar está entre as universidades mais bem avaliadas da América Latina

Crédito: Divulgação

A UFSCar apresentou desempenho positivo no QS World University Rankings 2025. O ranking avaliou 1.503 universidades, incluindo 190 universidades da América Latina e 35 universidades brasileiras. Globalmente, a UFSCar foi classificada na faixa da 1.001ª à 1.200ª posição, mesma situação da edição 2024.

Entre as universidades da América Latina ocupa a 60ª posição, e a 11ª posição entre as brasileiras, empatada com outras quatro instituições. A 11ª posição entre as brasileiras é a mesma da edição 2024.

Leandro Innocentini Lopes de Faria, docente do Departamento de Ciência da Informação e presidente do Grupo de Trabalho - GT Rankings, informa que a UFSCar, dos nove indicadores analisados, entre as universidades brasileiras, alcançou melhora de posição em seis indicadores (Reputação no Mercado, Relação de Docentes por Aluno, Citações por Docentes na Scopus, Proporção de Docentes Internacionais, Empregabilidade e Sustentabilidade) e manteve-se estável em dois indicadores (Reputação no Meio Acadêmico e Proporção de Alunos Internacionais).

"A UFSCar é a quarta universidade brasileira entre as que têm menos de 30 mil alunos, e a terceira em número de citações por docente, o que é um sinal do alto impacto acadêmico das pesquisas realizadas pela Universidade", destaca Leandro.

Os nove indicadores analisados pelo ranking são: Reputação no Meio Acadêmico, Reputação no Mercado, Relação de Docentes por Aluno, Citações por Docentes na Scopus, Proporção de Docentes Internacionais, Proporção de Alunos Internacionais, Rede de Pesquisa Internacional, Empregabilidade e Sustentabilidade.

