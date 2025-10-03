UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial

observatorioufscar -

O Observatório Astronômico da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) completa, em 2025, uma década de atividades dedicadas à ciência e à divulgação do conhecimento. Desde a sua criação, o espaço tem se consolidado como um importante polo de inspiração científica, aproximando a comunidade da astronomia e fortalecendo o vínculo entre a universidade e a sociedade.

Para celebrar os 10 anos de fundação, o Grupo de Astronomia da UFSCar (GAUFSCar) organiza, no dia 10 de outubro, a partir das 18h, uma programação especial aberta ao público.

O evento contará com a tradicional observação do céu noturno, além de brincadeiras interativas e venda de comidas no local. A iniciativa busca não apenas comemorar a trajetória do Observatório, mas também reforçar sua missão de tornar a astronomia mais acessível e inspiradora para todas as idades.

Data: 10 de outubro de 2025

Horário: a partir das 18h

Local: Observatório Astronômico da UFSCar

Entrada gratuita e aberta ao público

