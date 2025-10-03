(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Cidade

UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial

03 Out 2025 - 17h02Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
observatorioufscar - observatorioufscar -

O Observatório Astronômico da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) completa, em 2025, uma década de atividades dedicadas à ciência e à divulgação do conhecimento. Desde a sua criação, o espaço tem se consolidado como um importante polo de inspiração científica, aproximando a comunidade da astronomia e fortalecendo o vínculo entre a universidade e a sociedade.

Para celebrar os 10 anos de fundação, o Grupo de Astronomia da UFSCar (GAUFSCar) organiza, no dia 10 de outubro, a partir das 18h, uma programação especial aberta ao público.

O evento contará com a tradicional observação do céu noturno, além de brincadeiras interativas e venda de comidas no local. A iniciativa busca não apenas comemorar a trajetória do Observatório, mas também reforçar sua missão de tornar a astronomia mais acessível e inspiradora para todas as idades.

Data: 10 de outubro de 2025
Horário: a partir das 18h
Local: Observatório Astronômico da UFSCar
Entrada gratuita e aberta ao público

Leia Também

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano
Cidade18h52 - 03 Out 2025

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano

Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido
Cidade17h07 - 03 Out 2025

Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido

Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças
Cidade16h04 - 03 Out 2025

Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças

Fogo consome vegetação na região da Babilônia; suspeita é de incêndio criminoso
Cidade15h45 - 03 Out 2025

Fogo consome vegetação na região da Babilônia; suspeita é de incêndio criminoso

São Carlos sedia encontro regional de turismo com foco em capacitação e desenvolvimento
Workshop ValorizaSP10h51 - 03 Out 2025

São Carlos sedia encontro regional de turismo com foco em capacitação e desenvolvimento

Últimas Notícias