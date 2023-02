UFSCar apresenta resultado do trabalho realizado com os alunos da Uati

Crédito: Divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (Fesc) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apresentaram na última quarta-feira (15/02), no Campus 1 da Fundação, os resultados e efeitos do programa Universidade Aberta da Terceira Idade (Uati) no envelhecimento saudável.

Durante o evento os alunos de prática profissional e a professora e orientadora no Programa de Pós-Graduação do Departamento de Gerontologia da UFSCar, Paula Castro, apresentaram as ações e indicadores dos resultados de mais de 20 anos de estudos sobre o programa Uati na Fesc e dez anos da parceria com a gerontologia da UFSCar.

Entre as ações da gerontologia na UATI/FESC apresentadas se destacaram a realização da palestra “Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030”, executada com o objetivo de melhorar a vida das pessoas idosas, de suas famílias e de suas comunidades; a campanha “Fesc em Movimento + Plano de Envelhecimento Saudável” que realizou aferições dos sinais vitais, medições de peso, altura e IMC, aplicação do protocolo de avaliação, contemplando o estado geral de saúde das pessoas idosas, qualidade de vida, fragilidade, cognição, sintomas depressivos; perfil dos participantes; grau de escolaridade dos participantes, efeito dos programas nos usuários.

Atualmente a Uati tem 1.455 matrículas e 742 alunos e entre as ações futuras que serão realizadas em 2023 estão a aplicação de um novo protocolo de avaliação com análise de resultados e proposição de ações, averiguação dos motivos de adesão e aderência aos programas da Uati e realização da Mesa Redonda “Debate sobre a Década do Envelhecimento Saudável”.

O diretor presidente Eduardo Cotrim, ressaltou a importância da avaliação dos estudos da parceria da Fesc com a UFSCar para a continuidade do trabalho da Fundação nas atividades da Uati.

“A nossa missão é cuidar das pessoas com mais idade e da sociedade como um todo. O poder público precisa estar preparado para o crescimento dessa faixa etária da população para que se tenha um envelhecimento saudável, política já estabelecida pela ONU de 2021 a 2030”, disse Cotrim.

Dra. Paula Castro, orientadora do Programa de Pós-Graduação em gerontologia da UFSCar, explicou que chama a atenção a avaliação das pessoas e a busca de estudos de base científica com o público da Uati, tendo como destaque o potencial da Fesc como um local onde se gera conhecimento científico, de inovação, de ponta, na vanguarda do desenvolvimento do envelhecimento saudável.

“O perfil dos frequentadores da Uati é de pessoas que são protagonistas no seu envelhecimento saudável com capacidade funcional preservada, boa qualidade de vida, ativas na sociedade, trazendo de volta para nós o capital da longevidade. A Uati demonstrou resultados científicos de fato para a melhoria da qualidade de vida, participação social, cognição, memória, mobilidade, humor, diminuição de depressão, melhora de outras condições de saúde e participação social de cidadania plena”, finalizou Paula Castro.

Também participaram da apresentação dos estudos com os alunos da Uati, o secretário de Relações Legislativas e Institucionais, Fernando Carvalho, ex-diretor presidente da Fesc, professores entre outros servidores de gestão da Fundação.

