UFSCar adere a acordo internacional e fortalece doutorado em Enfermagem

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) assinou, no último dia 17 de dezembro, o termo de adesão à versão atualizada do acordo de cooperação internacional do Colégio Doutoral Tordesilhas de Enfermagem (CDTE). O acordo reúne 17 universidades do Brasil, Portugal e Espanha e tem como objetivo fortalecer a internacionalização, a pesquisa e o ensino nos programas de doutorado em Enfermagem.

A iniciativa é inédita na UFSCar e resulta da atuação da professora Rosely Moralez de Figueiredo, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf), coordenado pela professora Silvia Carla da Silva André Uehara, do Departamento de Enfermagem. O acordo define o papel das instituições envolvidas para promover o progresso e a difusão do conhecimento científico, estimulando uma atuação cooperativa e multicultural.

Entre os principais objetivos do CDTE estão a ampliação da internacionalização dos programas de doutorado, a interação entre pesquisadores e o fortalecimento da produção técnico-científica e cultural. A parceria possibilita ações como doutorados em cotutela, estágios doutorais, pós-doutorados, mobilidade de docentes e estudantes, além da realização de eventos acadêmicos conjuntos, tanto presenciais quanto virtuais.

Para a professora Rosely de Figueiredo, a cooperação facilita a comunicação entre os pesquisadores e otimiza o uso do tempo e dos recursos. Já o diretor da Divisão de Convênios para Relações Internacionais da UFSCar, Marcelo Fila Pecenin, avalia que o CDTE impulsiona a produção científica, amplia a visibilidade internacional da Enfermagem e favorece a cooperação entre instituições que atuam em áreas complementares.

Além da UFSCar, participam do CDTE universidades federais brasileiras como USP, UFMG, UFPR, UFPE, UnB, UNIRIO, UFF e UFG, além de instituições da Espanha (Oviedo, Valladolid, Granada, Castilla-La Mancha e León) e de Portugal (Aveiro, Lisboa e Minho).

A UFSCar integra o Grupo Tordesilhas desde 2006, quando participou da criação do Programa de Enfermagem do grupo, precursor do CDTE. Segundo a docente, o colégio doutoral representa a consolidação de um processo histórico de cooperação interuniversitária na área.

A adesão ao acordo também reforça a política de internacionalização da Universidade, alinhada às diretrizes da Capes, ampliando a presença da UFSCar no cenário global da educação superior e da pesquisa científica. Além da Enfermagem, a Instituição já integra outros Colégios Doutorais Tordesilhas nas áreas de Engenharia de Materiais e Psicologia da Educação.

A formalização dos convênios internacionais é intermediada pela Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter), responsável pela análise jurídica e pelo acompanhamento das parcerias, que visam ampliar a formação acadêmica, o desenvolvimento de pesquisas e a produção científica conjunta.

