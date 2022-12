Trânsito é interditado na região do Residencial Sabará

Máquinas e funcionários realizam a limpeza do local - Crédito: Maycon Maximino

A assessoria de imprensa das Prefeitura Municipal, a rua Lourenço Inocentini próximo número 900 entre o semáforo da rua Marina da Costa terra e a rodovia Washington Luís (SP-310), o trânsito está interditado. Atrás do Residencial Sabará ocorre a limpeza de escombros do muro talude que caiu e que tem risco de queda atrás do referido residencial. Agentes de trânsito estão no local.

