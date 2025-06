Temperatura chega aos 14,1ºC durante a madrugada; frio vai continuar nos próximos dias

Cidade amanheceu sob neblina nesta terça-feira -

A cidade de São Carlos registrou temperatura mínima de 14,1ºC nas primeiras horas desta terça-feira (10). A medição foi realizada por volta das 4h na estação meteorológica do IPMET, instalada na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, as temperaturas seguem baixas em todo o estado de São Paulo entre esta terça-feira (10) e quinta-feira (12). A atuação de um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar frio, mantém o tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva no interior paulista.

Leia Também