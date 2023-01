Tem início mutirão de limpeza no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, iniciou nesta segunda-feira (30/01), um mutirão de limpeza no bairro Cidade Aracy. 60 homens estão cuidando da zeladoria das áreas públicas e promovendo o trabalho de limpeza mecânica com tratores, roçada, capinação, operação tapa-buraco e poda de árvores.

“Por determinação do prefeito Airton Garcia vamos realizar mutirões de limpeza por toda a cidade. Um trabalho agregado, de qualidade que será levado para outros bairros”, ressaltou o secretário Mariel Olmo.

Olmo detalhou ainda, que durante toda a semana as equipes da Secretaria de Serviços Públicos ficarão trabalhando no bairro realizando serviços de capinação e roçada de áreas públicas, desobstrução de bocas de lobo, manutenção da iluminação e o serviço de tapa-buraco nas principais vias da região do Aracy.

“Outra equipe já está fazendo a supressão e poda de árvores. Recebemos os laudos da Secretaria do Meio Ambiente e da Defesa Civil e já iniciamos esse procedimento, portanto solicitamos paciência por parte dos moradores, já que em alguns momentos vamos fazer interdição de vias”, alertou O secretário Olmo.

Para o secretário de Governo, Netto Donato, que acompanhou o trabalho na manhã desta segunda (30/01), juntamente com o secretário Mariel Olmo e o vereador Dé Alvim, a Prefeitura está atenta para a zeladoria da cidade e muito trabalho será feito nos próximos dias. “Como o Cidade Aracy é o maior bairro da cidade, e abriga mais de 60 mil pessoas, iniciamos por essa região, mas outras regiões também serão atendidas”, garantiu Donato.

Para a dona de casa Maria da Glória da Silva Paula esse serviço ajuda muito os moradores. “Com essa chuva o mato cresce rápido demais, muitos buracos aparecem, então essa força tarefa da Prefeitura é muito bem-vinda, porém entendemos que muitos moradores também precisam colaborar não jogando lixo nas ruas, nas calçadas e nos bueiros”, afirma a moradora.

