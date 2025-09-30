SIAGRO vai debater, em São Carlos, os desafios dos extremos climáticos

Um dos organizadores do SIAGRO, Luis Henrique Bassoi: "Estas alterações do clima trazem um dos principais desafios para nós, da pesquisa. O outro grande desafio é a sustentabilidade" - Crédito: divulgação

O SIAGRO 2025, que ocorrerá no Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão (Lanapre), terá como foco central os desafios impostos à agropecuária pelos extremos climáticos. Será um fórum voltado à ciência, tecnologia, inovação e mercado, com temas relacionados à instrumentação agropecuária, enfatizando sua contribuição para a resiliência e adaptação aos estresses abióticos e bióticos, em função das mudanças climáticas e da qualidade dos alimentos.

A programação inclui a apresentação de 199 trabalhos científicos, além de 7 painéis que contarão com 14 palestras de profissionais do Brasil e do exterior (Estados Unidos e Itália). No Espaço Conexão Ciência e Mercado serão apresentadas 20 tecnologias e resultados de pesquisas em andamento, voltados a diferentes segmentos e setores da produção agropecuária, principalmente para o estabelecimento de novas parcerias.

Um dos organizadores do evento, o pesquisador da Embrapa Instrumentação Luis Henrique Bassoi, afirma que as mudanças climáticas estão entre os grandes desafios da pesquisa agropecuária atual. “Essas alterações do clima trazem um dos principais desafios para nós, da pesquisa. O outro grande desafio é a sustentabilidade. Em alguns momentos, os dois temas chegam a se interligar”, comenta.

Ele explica que a busca de novas sementes, alterações do solo e de cultivares fazem parte do aperfeiçoamento genético que visa responder às mudanças climáticas. “Buscamos novas práticas de manejo e melhorias no tratamento de água e solo como formas de adaptação às novas temperaturas. Assim, por meio de sensores e outros equipamentos, trabalhamos em busca de soluções e alternativas para mitigar os problemas causados pelas mudanças do clima”, destaca Bassoi.

PRESENCIAL E VIRTUAL – “Durante o Business Day, no dia 15 pela manhã, antes da palestra do embaixador Ricupero, os pesquisadores vão atender as pessoas interessadas em saber detalhes sobre o diferencial competitivo, o estágio de validação das tecnologias, as possibilidades de licenciamento, bem como as oportunidades de parcerias para o avanço dos resultados de pesquisas em andamento”, explica Bassoi.

EX-MINISTRO – O ex-ministro e embaixador Rubens Ricupero é um dos destaques do Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária (SIAGRO), que será realizado pela Embrapa Instrumentação, em São Carlos (SP). No dia 15 de outubro, às 11h, ele fará uma palestra sobre “Geopolítica, Agricultura e Ciência”, como parte da programação do Business Day, que contará ainda com demonstração de tecnologias e apresentação de resultados de pesquisas.

Ministro do Meio Ambiente e da Amazônia Legal entre 1993 e 1994, e da Fazenda em 1994, Ricupero é diplomata de carreira e já atuou em Viena, Buenos Aires, Quito, Washington, Genebra e Roma. Foi secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), com mandatos de 1995 a 1999 e de 1999 a 2004, além de subsecretário-geral da ONU no mesmo período.

COMÉRCIO, CLIMA E DEMOGRAFIA – Na palestra, o embaixador abordará as recentes alterações no comércio global, o clima e a demografia, com foco na importância crescente da Ásia, além dos Estados Unidos e da Europa. Ele discutirá a construção de uma nova geopolítica e os desafios para a agricultura brasileira, entre os quais estão a forte dependência das exportações de commodities e a vulnerabilidade do País em relação à importação de fertilizantes e defensivos.

A ciência como instrumento estratégico e fundamental para a competitividade e a sustentabilidade será outro tópico da apresentação, com destaque para os novos fluxos mundiais de conhecimento, a necessidade de novas parcerias com a Ásia para cooperação científico-tecnológica, a busca por maior independência em insumos essenciais, como componentes eletrônicos, e a melhoria da imagem externa da agricultura e do meio ambiente brasileiros.

