Chuva - Crédito: Pixabay

Sexta-feira (14/04)

Frente fria atua no estado de São Paulo, deixando o dia nublado com chuvas e trovoadas, com intensidades moderas/fortes. Temperaturas em declínio.

Sábado (15/04) e Domingo (16/04)

Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de janeiro. No estado de São Paulo, áreas de chuvas com trovoadas isoladas ainda se formam em áreas isoladas, principalmente nos setores norte e leste paulista. Temperaturas em gradativa elevação.

Fonte: IPMET

