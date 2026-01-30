SESC São Carlos promove encontro com campeãs do judô Bia Souza e Alana Maldonado

Crédito: divulgação

O Sesc São Carlos recebe neste sábado, dia 31 de janeiro, das 14h às 16h, um encontro especial com duas grandes referências do judô brasileiro e mundial: Bia Souza e Alana Maldonado. A atividade acontece no ginásio de eventos da unidade, com entrada gratuita, tradução em Libras e é aberta para todas as idades.

O evento será um bate-papo seguido de vivência da modalidade judô, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer de perto as trajetórias, desafios e conquistas das atletas, além de experimentar na prática elementos da modalidade.

As duas judocas são consideradas pioneiras no esporte brasileiro. Bia Souza entrou para a história ao se tornar a primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha de ouro olímpica em sua estreia nos Jogos, além de conquistar o bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, somando ainda títulos em Jogos Pan-Americanos e Campeonatos Mundiais.

Já Alana Maldonado é referência no judô paralímpico, sendo a primeira mulher brasileira da modalidade a conquistar o ouro em uma edição dos Jogos Paralímpicos. A atleta acumula um currículo expressivo, com prata nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, ouro em Tóquio 2020, onde se tornou campeã paralímpica, e ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Alana também é destaque no judô para deficientes visuais, inspirando atletas em todo o país.

A iniciativa integra a programação esportiva e cultural do Sesc e reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão, inspiração e transformação social.

