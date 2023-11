Servidores municipais participam do projeto “Guardião da Vida” da CPFL

Crédito: Divulgação

Servidores da Prefeitura de São Carlos, Polícia Militar (PM) e dos Bombeiros participaram na manhã da última segunda-feira (13/11), do projeto Guardião da Vida, realizado pela CPFL (Companhia de Força e Luz).

A solicitação desse treinamento foi discutida na reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), ferramenta que reúne um conjunto de instituições que incide sobre a política de segurança do município, dada a importância de oferecer conhecimento aos agentes públicos caso se deparem com ocorrências envolvendo a rede elétrica do município, como por exemplo, fiação energizada em via pública.

Esse projeto acontece desde 2019, sendo uma causa levantada pela CPFL para compartilhar dicas práticas para afastar qualquer risco de acidente, as orientações são voltadas a diversos públicos e situações, desde evitar práticas como ligar aparelhos com as mãos molhadas e deixar fios desencapados em casa até recomendações específicas para cada área de atuação que trabalhe com ou próximo da rede elétrica, como prestadores de serviços, pintores, pedreiros, eletricistas e trabalhadores da área rural. A campanha também alerta sobre riscos de ligações clandestinas, poda de árvore malfeita, brincadeiras com pipas, entre outros.

A CPFL é parceira da Prefeitura na poda e remoção de árvores, bem como em atendimentos emergenciais em ocorrências com fiação energizada em via pública, tema principal do treinamento que trouxe orientações importantes para os agentes da GM (Guarda Municipal), Secretaria de Transporte e Trânsito, Meio Ambiente, Secretaria de Obras Públicas, Defesa Civil, Serviços Públicos, Secretaria de Saúde, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

O Projeto Guardião da Vida, preserva a vida das equipes de trabalho, conscientiza a comunidade a adotar atitudes mais seguras nas operações com instalações elétricas e ajuda a CPFL a ter uma maior eficiência energética, o que possibilita aumentos de produção e melhoria da qualidade dos serviços.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também