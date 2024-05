Saae presta homenagem às mães servidoras

Crédito: Divulgação

O presidente do Saae São Carlos (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), engenheiro Mariel Olmo, a Chefe do Setor de Comunicação Institucional, Juliana Albuquerque Ferreira, e as duas Assistentes Sociais da autarquia, Aparecida Carolina M. Santos e Heleni Maria Gomes Donato, prestaram, na manhã desta sexta-feira, 10, uma singela homenagem às 57 servidoras que são mães. Todas elas ganharam macarons com a logomarca do Saae e um brinde alusivo ao Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo, 12.

"Não poderíamos deixar de parabenizar nossas servidoras/mamães. Elas representam quase 60, dentro de nosso quadro geral de 462 funcionários. É uma forma de reconhecermos e, ao mesmo tempo, agradecermos pelo extraordinário trabalho que desempenham no dia a dia no Saae, além da dedicação, carinho e cuidado que têm com seus filhos e suas respectivas famílias. Nosso muito obrigado e nosso forte abraço", disse Mariel Olmo.

