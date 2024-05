ICMC recebe estudantes para visita monitorada dia 29 de maio em São Carlos

Como ingressar na USP? É verdade que faltam profissionais de computação, ciência de dados, matemáticos e estatísticos no mundo? Questões como essas costumam atormentar os estudantes que estão no ensino médio e, para respondê-las, uma visita monitorada acontecerá no próximo dia 29 de maio, das 14h30 às 17h30, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Gratuita e aberta a todos os interessados, a visita monitorada está com inscrições abertas. Para participar, basta preencher o formulário disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/59b49. Há 200 vagas, e as inscrições podem ser realizadas individualmente ou em grupo, por escolas, professores, responsáveis ou pelos próprios estudantes.

Durante a visita monitorada, o ICMC estará de portas abertas realizando diversas atividades presenciais especialmente para o público em fase de pré-vestibular. Será possível conhecer o Museu de Computação Odelar Leite Linhares, a Biblioteca Achille Bassi, as salas de aula e laboratórios, os auxílios e bolsas oferecidos para propiciar a permanência estudantil, as atividades realizadas pelos diversos grupos de extensão do Instituto, além de bater um papo com alunos e professores. É uma oportunidade para esclarecer as dúvidas e obter informações sobre as perspectivas para a carreira de quem escolhe um dos nove cursos de graduação oferecidos pelo ICMC.

A visita monitorada faz parte do Programa USP e As Profissões. Para conferir o cronograma das visitas em cada unidade da USP acesse o site https://uspprofissoes.usp.br. Vale ressaltar que a USP é uma universidade pública e gratuita, reconhecida como uma das melhores da América Latina.

Leia Também