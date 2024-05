Policial civil morre após ser baleado em roubo, em Araraquara

SIGA O SCA NO

Um policial civil aposentado, de 52 anos, ficou gravemente ferido ao ser baleado em um assalto, na noite de sábado (11), na Avenida João Baptista Raia, Vila Suconasa, em Araraquara, SP, e infelizmente, foi a óbito na tarde deste domingo (12).

De acordo com o boletim de ocorrência, Dorlei Morales fazia o trabalho de segurança da empresa Hiper Saúde, junto com um sargento da PM reformado e um agente penitenciário, recolhendo os canhotos e dinheiro das vendas, quando foram abordados por cinco bandidos armados, que chegaram em um Gol branco, mandaram todos deitarem no chão, subtraíram o malote de dinheiro, os canhotos e duas armas.

Durante o roubo, eles atiraram contra o policial aposentado, atingindo-o na perna direita, pé direito, rosto, tórax e braço esquerdo.

A Polícia Militar foi acionada e Dorlei, socorrido em estado grave e internado na UTI da Santa Casa de Araraquara, onde permaneceu até esta tarde, mas acabou falecendo pela gravidade dos ferimentos.

