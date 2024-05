Prefeitura inicia pavimentação de ruas no Jardim Paulista e Gibertoni

Pavimentação Jd. Paulista - Crédito: divulgação

Depois de pavimentar ruas dos bairros Jardim Embaré, Parque Fehr, Varjão e do distrito de Água Vermelha, o Programa Nossa Rua chegou ao Jardim Paulista e no Jardim Gibertoni. Estão sendo realizadas obras de pavimentação da extensão da Avenida Paulista (dois lados) até a Avenida Tancredo Neves. Serão executados entre pavimentação e recapeamento 10 mil metros quadrados, um investimento de R$ 2,2 milhões.

“É uma demanda de décadas que se torna uma realidade, transformando essa região da cidade, uma obra viária que se constitui em uma nova opção, além do Viaduto 4 de Novembro, para acessar a Vila Prado”, destacou o secretário de Obras Públicas, João Muller.

Para o vice-prefeito essa parceria com o Governo do Estado é muito importante. “Dessa maneira, buscamos soluções em comum. Esse é o objetivo do prefeito Airton Garcia, trabalhar para construir uma cidade melhor para todos”, afirma Edson Ferraz.



Netto Donato, secretário de Governo, ressalta que por esse programa, 12 ruas também serão pavimentadas. “Em algumas vias o serviço já começou, como na rua Umberto Morasco atrás do Parque Fher, na confluência da Miguel Petroni, que está sendo interligada com a João Derigge, chegando na avenida Otto Werner, dando acesso aos residenciais Moradas e Terra Nova. Desta forma, se o motorista pegar a rua Vera Helena Pulcinelli, ele chegará rapidamente à região do shopping, desafogando o trânsito nessa região, principalmente nos horários de pico”.

O Programa Nossa Rua é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo que já viabilizou a conquista de R$ 16,9 milhões, sendo R$ 9.479.452,78 disponibilizado pelo município e R$ 7.500.000,00 pelo Governo do Estado, para investimento em obras que pavimentam ou renovam o asfalto das vias públicas, oferecendo maior segurança de tráfego e qualidade de vida para todos.

O Lote 1 está sendo executado pela empresa Bandeirantes (R$ 31.582 m2) e contempla a Rodovia Gabriel Crnkrovic, avenida Bela Cintra, no distrito de Água Vermelha e as ruas Sebastião Ramos e Profa. Vera Helena Trinta Pulcinelli no Tutoya do Vale.

Já o Lote 2 está sendo executado pela empresa Sólida (30.361 m2) e compreende obras na rua Alessandro Di Salvo, no Jardim Novo Horizonte, na avenida Paulista, no Jardim Paulista, na rua Giacomini Vaccari, no Jardim Santa Maria II, na via de acesso da rodovia Washington Luís no km 226 + 735 metros, na rua Caetano Ferragini e rua João Deriggi, no Parque Fehr, na rua Ray Wesley Herrick, na avenida Clemente Talarico, no Jardim Embaré, no prolongamento rua do Parque, na Vila Nery, e no prolongamento da avenida Paulista até a avenida Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Gibertoni.

Leia Também