Servidores da Saúde participam de capacitação para notificação em dengue e chikungunya

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu um evento de capacitação para notificação e agravo online de dengue e chikungunya nesta quinta-feira, 12. O curso teve a participação de cerca de 60 servidores e foi realizado no auditório do Paço Municipal.

Com o treinamento, os servidores foram capacitados para executar notificações no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), órgão do Governo Federal e que é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, a capacitação contribui com a melhoria do monitoramento e com o auxílio na tomada de decisões para a constituição de políticas públicas.

“O objetivo é a descentralização e a substituição do processo de notificação e investigação para essas doenças, que era realizado manuscrito, para a forma digitalizada diretamente no sistema online. Com isso, permitiremos a disseminação dos dados nas três esferas governamentais, proporcionando a leitura destes dados em tempo real e de forma rápida e íntegra. Esse é um processo de interesse da gestão em saúde, uma vez que, através da análise dos dados, pode-se pautar o planejamento, a implementação das ações e o tratamento das doenças em tempo oportuno”, comenta Denise.

A capacitação destinou-se aos profissionais de saúde de diferentes segmentos, como os servidores da atenção básica e especializada e os trabalhadores dos serviços de urgência e emergência da Prefeitura de São Carlos, assim como aos trabalhadores destas áreas da rede privada.

