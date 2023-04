Semana começa com sol; confira a previsão para os próximos dias

Previsão do tempo -

Segunda-feira (03/04)

Sistema de alta pressão deixa o Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol e poucas nuvens. Temperaturas estáveis.

Terça-feira (04/04) e quarta-feira (05/04)

O Tempo se mantém estável no período da manhã na maior parte do estado de São Paulo. A partir da tarde, áreas de instabilidade se formam em algumas regiões do estado, provocando chuvas isoladas especialmente na faixa norte do estado. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (06/04) e Sexta-feira (07/04)

Sistema de baixa pressão associado a uma frente fria no oceano, atua sobre o estado de São Paulo mantendo o Tempo instável, com muita nebulosidade e com chuvas e trovoadas em áreas isoladas. Temperaturas em ligeiro declínio.

Fonte: IPMET

